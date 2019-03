W czwartek lider PO Grzegorz Schetyna spotkał się w Brukseli z Donaldem Tuskiem. Według doradcy Schetyny ds. międzynarodowych Marcina Bosackiego spotkanie dotyczyło "przyszłości Polski i Europy".

Kopacz pytana w piątek w radiu Zet, o to spotkanie odparła: "Być w Brukseli i nie spotkać się z przyjacielem, i z człowiekiem, który przez tyle lat był premierem polskiego rządu?".

- Moje zdaniem na temat Donalda Tuska jest bardzo jednoznaczne od wielu lat i myślę, że przedstawicieli PO - w tym również Grzegorza Schetyny - też jest jednoznaczne, jeśli chodzi o Donalda Tuska: wielki przyjaciel, twórca Platformy, ale wielki przyjaciel Platformy teraz - mówiła Kopacz.

B. premier zaznaczyła, Tusk będąc obecnie szefem Rady Europejskiej, pełni najwyższe stanowisko, jakie w tej chwili Polak piastuje w UE. - Więc to jest duma i powód do dumy dla Polaków, a nie powód do tego, żeby atakować za to Donalda Tuska - podkreśliła Kopacz.

Jak dodała, Tusk jako polski premier przez 7 lat brał udział w posiedzeniach Rady Europejskiej i "doceniono jego zdolności dyplomatyczne, ale też zdolności do zawierania kompromisów oraz dbałości o interes Polski".

Na pytanie, czy namawiałaby Tuska do startu w wyborach prezydenckich, Kopacz odparła: "Jednoznacznie tak". - Uważam, że to jest świetny kandydat, najlepszy jaki może być - stwierdziła.