Parlament Europejski opublikował nowy zestaw prognoz swojego składu w następnej kadencji przygotowany w oparciu o krajowe dane z badań opinii publicznej zebrane pod koniec lutego 2019 roku. Dane opierają się na selekcji wiarygodnych sondaży przeprowadzonych przez krajowe instytuty badawcze w państwach członkowskich i zebranych na zamówienie Parlamentu przez agencję Kantar Public.

Parlament będzie publikował uaktualnione prognozy, co dwa tygodnie do końca kwietnia i co tydzień w maju do nocy wyborczej.

Według tej edycji badania, w strasburskich fotelach zasiedliby jeszcze przedstawiciele partii Wiosna z wynikiem 6,5 proc.

Pozostałe ugrupowania nie weszłyby do PE.