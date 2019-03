W czwartek wieczorem portal dorzeczy.pl opublikował skany faktur wystawionych Koalicji Obywatelskiej jesienią 2018 roku przez Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie. Wynika z nich, że za reklamy niektórych kandydatów KO w jesiennych wyborach samorządowych umieszczone na autobusach i przystankach zapłacono ok. 20 proc. ich cennikowej wartości. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, odpowiadając w piątek na te zarzuty stwierdził, że takie zniżki oferowane były wszystkim komitetom wyborczym.

W trakcie kampanii samorządowej warszawiacy niemal na każdym kroku widzieli podobizny polityków PO uśmiechających się do nich z autobusów miejskich. Wydawać by się mogło, że bardzo droga usługa realizowana w takiej skali powinna budzić wątpliwości, co do prawidłowości finansowania. Dzisiaj po kliku miesiącach możemy sprawdzić faktury. Widzimy, że podobizna przewodniczącej rady miasta stołecznego Warszawy była wożona 14 miejskimi autobusami za kwotę 200 zł brutto dziennie. To jest niespotykana cena, jeśli chodzi o nośniki reklamowe - powiedział w trakcie piątkowej konferencji prasowej warszawski radny PiS Sebastian Kaleta.

Ta sprawa ma wiele pytań w zakresie prawidłowości finansowania kampanii, niezgodnego z prawem finansowania kampanii przez spółkę komunalną, ma rożne elementy dotyczące zarządzania mieniem spółki - dodał Kaleta i podkreślił, że MZA jest spółką prawa handlowego należącą do miasta, ale rygor odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody takiej spółce spoczywa na organach tej spółki oraz, że wie, kto odpowiada w miejskich autobusach za udzielenie tego rabatu. Jest to radny PO dzielnicy Śródmieście pan Grzegorz Rogólski, aktywnie działający w kampanii Rafała Trzaskowskiego (...) Jako dyrektor w MZA odpowiedzialny za reklamę sprzedawał te usługi z rabatem 80 proc. swoim kolegom z partii - powiedział Kaleta.

Zapowiedział, że radni będą podejmowali szereg działań zgodnie ze swoimi kompetencjami, by wyjaśnić tą sprawę. Ale niezależnie od ich działań rozważam sporządzenie zawiadomienia do prokuratury w zakresie działania na rzecz szkody spółki z art. 296 kodeksu karnego. W przypadku pana Rogólskiego i innych osób, również należy rozważyć, czy prokuratura powinna zbadać, czy osoba mająca wpływ na na działalność spółki, działa na własną korzyść. Osoby, które są nominowane do spółek, są nominowane przez prezydenta. Jeżeli by się zmienił, to mogłyby stracić pracę. To jest typ przestępstwa z art. 296 zagrożony karą więzienia do lat ośmiu - poinformował radny PiS.

Zdaniem Kalety PO i MZA powinno przedstawić raport z tego, ile komitetów zapłaciło MZA za reklamy w kampanii wyborczej. To jest taka ekskluzywna usługa MZA wykonywana po kosztach, a wydaje mi się, że zarząd ma obowiązek wypracować zyski dla spółki, a nie oferować niemal darmowe usługi politykom. Ja startuję do Parlamentu Europejskiego i złożę do MZA zapytanie, czy za 200 zł moje plakaty wyborcze będą mogły jeździć na autobusach miejskich przez okres kampanii wyborczej. Złożę dzisiaj wniosek o udostępnienie, czy rezerwację 50 autobusów na czas dwóch ostatnich tygodni kampanii, po tym cenniku, który mieli politycy PO - zadeklarował Kaleta.

Do jego zapowiedzi o złożeniu do prokuratury zawiadomienia odniósł się rzecznik stołecznego Ratusza. "Moim zdaniem pan Kaleta nie ma do tego podstaw. Bonifikaty były dla wszystkich takie same. Cztery różne komitety z nich skorzystały. Może z jakiegoś powodu kandydat PiS nie chciał być na tych samych nośnikach, na nośnikach MZA, co inni kandydaci. Trudno mi powiedzieć. Moim zdaniem to jest cały czas rozdrapywanie rany, która nazywa się klęską Patryka Jakiego i PiS w wyborach samorządowych w Warszawie. Tak się nazywa ta frustracja" - komentował w rozmowie z PAP Kamil Dąbrowa.

Rafał Trzaskowski, pytany na piątkowym briefingu o doniesienia dorzeczy.pl podkreślił, że takie zniżki oferowane są każdemu. Zawsze zniżki są dla wszystkich. Przy kolejnych kampaniach wyborczych - jeżeli są zniżki, a rzeczywiście one są przy każdej kampanii wyborczej - taka oferta jest kierowana do wszystkich komitetów wyborczych - powiedział.

W tym przypadku, z tego co wiem, skorzystały cztery komitety wyborcze i trzeba (było - PAP) po prostu tylko i wyłącznie mieć taką wolę - podkreślił. Jak dodał, obok Koalicji Obywatelskiej było to SLD, a także komitet wyborczy Jana Śpiewaka i Bezpartyjni Samorządowcy. Nie może tu być mowy i nigdy nie będzie mowy o preferencji dla jednej partii politycznej - zaznaczył.

Do tej kwestii na Twitterze odniósł się też wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości, były kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki. "Nielegalne finansowanie kampanii wyborczej w Warszawie. Sprawdzimy wszystkie miejskie instytucje" - napisał zamieszczając też link do artykułu dorzeczy.pl.