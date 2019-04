Jak podaje Onet, na zapleczu obozu władzy wszyscy mówią o planowanych zmianach w rządzie, które miałby odbyć się jeszcze przed świętami wielkanocnymi, przypadającymi w połowie kwietnia. Jak najszybszej rekonstrukcji swojego gabinetu chce sam premier Morawiecki, który - jak twierdzi jeden z bliskich współpracowników szefa rządu - upatruje w tym ruchu możliwość zarówno załagodzenia sporu z nauczycielami i wymiany minister, która zawiodła jego zaufanie, a także uwolnienia rządu od ministrów pochłoniętych kampanią do Parlamentu Europejskiego.

Plan Morawieckiego zakłada wymianę wszystkich konstytucyjnych ministrów, którzy zdecydowali się na start w europejskich wyborach. Z rządu odeszliby więc: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji Anna Zalewska.

Przy okazji wyborczej rekonstrukcji ze stanowiskiem - według planu Morawieckiego - miałaby pożegnać się także minister finansów Teresa Czerwińska. - Dymisja minister Czerwińskiej jest przesądzona. Niestety nie jest ona w stanie zmienić swojego zdania i nastawienia odnośnie wyborczych planów partii. Zatem musi odejść - mówi Onetowi członek ścisłego kierownictwa PiS.

Dworczyk: Ministrowie konstytucyjni, którzy kandydują do PE odejdą z rządu

Szef KPRM Michał Dworczyk w RMF FM został zapytany rano, kto zastąpi ministrów kandydujących z list PiS do Parlamentu Europejskiego. - Według mojej wiedzy w najbliższych dniach zapadnie decyzja czy, a jeżeli tak, to do jak szerokiej rekonstrukcji rządu dojdzie - oświadczył Dworczyk.

Zaznaczył jednocześnie, że jeżeli by do niej dochodziło, to "według mojej wiedzy ci ministrowie konstytucyjni, którzy kandydują do PE odejdą z rządu".

Dworczyk dopytywany czy Joachim Brudziński, który kandyduje do PE, jeszcze przed wyborami przestanie być szefem MSWiA, odparł: "To są decyzje premiera i ścisłego kierownictwa PiS". - Ja mówię o jednej z koncepcji, która jest omawiana. Według mojej wiedzy w najbliższych dniach zapadną ostateczne decyzje, czy do tej rekonstrukcji dojdzie, czy też nie. Drugą możliwością jest to, że ministrowie odejdą dopiero po wyborach do PE - dodał minister.

Pytany, czy jego zdaniem powinno dojść do rekonstrukcji przed eurowyborami odpowiedział, że jest szereg argumentów zarówno za tym rozwiązaniem, jak i za tym, by zaczekać do wyborów. - Uważam, że jest bardzo wiele przesłanek, które trzeba przedyskutować, a właściwymi osobami do tej dyskusji jest premier i prezes naszej partii politycznej - zauważył.

- Gdybym ja miał wyrażać swoją opinię, przychylałbym się raczej do tej związanej z rekonstrukcją jeszcze przed wyborami - zaznaczył minister.

Pod koniec lutego Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" znaleźli się m.in. ministrowie: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, czy minister edukacji Anna Zalewska. Wybory do PE odbędą się 26 maja.