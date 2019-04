"Dziś przed 13 siedział cierpliwie na poczcie w Sopocie. Kolejki były spore. Podszedłem , porozmawialiśmy kilka minut. Po następnych kilku minutach podszedł do okienka z awizo i odebrał przesyłkę . Nazywa się @donaldtusk . Sorry za jakość zdjęć ale zrobiłem czytnikiem książek" - napisał na twitterze internauta, opisując swoje spotkanie z Donaldem Tuskiem.

Roman Giertych z kolei, podając ten wpis dalej, wykorzystał go do ataku na prezesa PiS. Nawiązując do tego, że Jarosław Kaczyński nie odbiera przesyłki w sprawie Srebrnej, napisał: "może PDT [premier Donald Tusk - red.]udzieliłby małego szkolenia panu prezesowi Kaczyńskiemu pt. Odbieranie awizo".