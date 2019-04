W zeszłym tygodniu radio ZET podało, że do prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i premiera Mateusza Morawieckiego wpłynęło zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę. Według Radia Zet złożył je prawnik b. agenta CBA, który twierdzi, że w Biurze zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia. Jak donoszą media tym ważnym politykiem ma być marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który - jak podkreślają - miał dopuścić się kontaktów seksualnych z nieletnią prostytutką pochodzenia ukraińskiego.

Do tych doniesień odnieśli się w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie posłowie PO-KO Marcin Kierwiński i Paweł Olszewski.

Zdaniem Kierwińskiego sytuacja ta wygląda bardzo poważnie. - W tle "afery podkarpackiej", afery, która może polegać na skręcaniu sprawy przez CBA, w tle seks-afery pojawiają się nazwiska polityków PiS. Pojawia się nazwisko drugiej osoby w państwie - podkreślił poseł PO-KO.

Przez trzy tygodnie w tej sprawie wydaje się, że CBA nie zrobiło kompletnie nic. Dlatego będziemy wnioskowali do pana marszałka Kuchcińskiego, aby na tym posiedzeniu Sejmu (3-4 kwietnia) pan marszałek Kuchciński zaprosił szefa CBA Ernesta Bejdę - ale przede wszystkim ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego - aby przed polskim Sejmem złożyli informacje na temat działań jakie podejmowało CBA w sprawie "afery podkarpackiej". W sprawie tego, w jaki sposób CBA zajmowało się tą sprawą, w jaki sposób weryfikowane były doniesienia, które przyniósł do CBA agent z tego biura - poinformował Kierwiński. - Oczekujemy też, że wreszcie w tej sprawie zabierze głos sam marszałek Kuchciński. Powaga Sejmu RP tego wymaga - dodał.

Olszewski powiedział, że nie wyobraża sobie sytuacji, by przy tak poważnych zarzutach i wątpliwościach "przedstawiciele władzy zaangażowani w opisany proceder, chowali głowę w piasek".

Tu bezwzględnie musi być wiedza, musi być informacja. Jeśli tego typu informacje są nieprawdziwe, to każdy polityk dbający o siebie pierwsze co robi, to wychodzi dementuje i idzie na drogę prawną. Tu mamy do czynienia z próbą uniknięcia tego tematu i z próbą całkowitego braku chęci do tego, aby odpowiedzieć na zadawane przez nas pytania - zauważył Olszewski.