Premier podkreślił, że projekt "Emerytura plus" jest skonstruowany sprawiedliwie.

Dla tych, którzy mają najniższą emerytury, ona proporcjonalnie procentowo jest wyższa, dla tych, którzy mają wyższe emerytury, ona jest procentowo niższa, a kwotowo taka sama, czyli oddaje pewną sprawiedliwość społeczną w tych realiach finansowych, w jakich się znajdujemy – wyjaśnił.

"Chcemy emerytom to wzmocnienie finansowe zagwarantować, żeby jesień, która potrafi być piękną pora roku, była jesienią życia pełną pięknych barw dla naszych emerytów, żeby była taką porą życia, gdzie emeryci również potrafią rozwijać skrzydła i te zasoby finansowe, które przeznaczamy, mają im to ułatwić" – podkreślił szef rządu.

Dodał, że dodatkowe świadczenie ma "pozwolić emerytom na debiut w każdym wieku". Dlatego podnieśliśmy emeryturę minimalną o 25 proc. Dla niektórych to tylko cyferki. Dla nas to godne życie dla milionów emerytów, dla naszych drogich babć, dziadków, matek i ojców. Dla nas to fundament polityki, czyli sprawiedliwości – powiedział premier.

Premier zwrócił się także do opozycji. Ostatnio z ogromnym smutkiem usłyszałem, jak Koalicja Europejska traktuje "Emeryturę plus". Jeden z czołowych dzisiejszych przedstawicieli Koalicji Europejskiej, który startuje z pierwszego miejsca do Parlamentu Europejskiego, nazwał "Emeryturę plus" "ochłapem", nazwał ją "kiełbachą wyborczą". To są słowa, które nigdy nie powinny paść – podkreślił premier. Czy odżegnujecie od tych słów waszego czołowego przedstawiciela? – pytał premier, zwracając się do opozycji.

Zdecydowaliśmy się na wielki program, tak długo, jak będzie dobry gospodarz, tak długo, jak będzie Prawo i Sprawiedliwość, to obiecujemy, że kiedy zakwitną kasztany, to program ten będzie kontynuowany – zapewnił Mateusz Morawiecki. A w przypadku Platformy Obywatelskiej to chyba, jak będą rosły gruszki na wierzbie, to wtedy będzie kontynuowany – dodał premier.

Zaapelował o poparcie dla projektu niezależnie od barw politycznych.

Rafalska: Celem "Emerytury plus" m.in. zmniejszenie różnic dochodowych

Celem świadczenia "Emerytura plus" jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie – powiedziała w środę minister Elżbieta Rafalska podczas pierwszego czytania ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Minister podkreśliła, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu.

Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest podnoszenie jakości życia seniorów przez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, aktywnymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo oznacza poczucie wolności od ubóstwa, a także wolność od niepokoju o własne bezpieczeństwo zdrowotne, psychiczne i fizyczne we wszystkich wymiarach życia społecznego osób starszych – powiedziała Rafalska.

Minister podkreślała, że seniorzy wnoszą "olbrzymi wkład w rozwój każdej rodziny dzięki kultywowaniu i rozwijaniu więzi międzypokoleniowej".

Rafalska wskazywała, że celem świadczenia "Emerytura plus" jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie, w tym dochodów osób starszych przebywających na emeryturach, rentach lub pobierających świadczenia przedemerytalne.

Świadczenie "Emerytura plus" ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę.