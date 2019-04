W ostatnich dniach politycy PiS zapowiadali, że jeszcze przed wyborami europejskimi, które mają się odbyć 26 maja, dojdzie do rekonstrukcji rządu. Szef KPRM Michał Dworczyk mówił na początku tygodnia, że według jego wiedzy w najbliższych dniach zapadnie decyzja czy, a jeżeli tak, to do jak szerokiej rekonstrukcji (rządu) dojdzie. Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek oświadczyła we wtorek, że ma informację, iż do zmian w rządzie dojdzie jeszcze przed wyborami do PE.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła z kolei w środę, że wybory do europarlamentu zmuszają do rekonstrukcji rządu, gdyż na listach są m.in. ministrowie. Z informacji, które ja posiadam, rekonstrukcja miała dotyczyć ministrów konstytucyjnych - tych, którzy dowodzą resortami, którzy obejmą mandat w europarlamencie - powiedziała Kopcińska.

Z informacji PAP uzyskanych w kierownictwie PiS wynika, że w piątek o godz. 12.30 zebrać ma się Komitet Polityczny. Komitet zajmie się kalendarzem wyborczym, a także innymi sprawami w tym przyszłą, ewentualną rekonstrukcją rządu po wyborach do PE - powiedział PAP polityk z kierownictwa PiS. Według rozmówcy PAP, podczas spotkania niekoniecznie muszą jednak zapaść decyzje dotyczące ministrów, którzy odejdą z rządu oraz tego, kto ich zastąpi.

Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego PiS z lutego na listach partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego znalazło się m.in. kilkoro ministrów i wiceministrów, w tym m.in.: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, czy minister edukacji Anna Zalewska.