W niedzielę wieczorem w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli strony rządowej i central związkowych poświęcone sytuacji w oświacie. Po zakończeniu rozmów strony poinformowały, że NSZZ "Solidarność" przyjęła propozycję rządu, a Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych ją odrzuciły.

Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oświadczył, że rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i Forum Związków Zawodowych, dlatego ZNP zaczyna strajk.

Dworczyk pytany w poniedziałek w radiowej Jedynce, czy są już znane terminy kolejnych negocjacji, odparł, że w niedzielę strona rządowa rozstawała się ze związkami nauczycieli podkreślając, że jest otwarta na prowadzenie dalszego dialogu. - Musimy w jakiś sposób z tej sytuacji wyjść, musimy znaleźć rozwiązanie, nie możemy narażać dzieci na dodatkowe stresy - podkreślił.

Apelowaliśmy wczoraj i dzisiaj chciałem zaapelować do nauczycieli: oczywiście, jeśli państwo uważacie, że strajk jest niezbędny - dobrze, ale w ciągu tych dni najbliższych, kiedy będą egzaminy prosimy, wróćcie do dzieci. Wróćcie do dzieci, tak żeby uczniowie mogli podejść do egzaminów - apelował Dworczyk w "Sygnałach Dnia".