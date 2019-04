W tej chwili priorytetem dla rządu są egzaminy młodzieży. Jesteśmy otwarci na to, by prowadzić rozmowy dalej. Zrobimy wszystko, by te egzaminy przebiegły spokojnie, żeby młodzi ludzie mogli jutro je napisać. Będziemy chcieli przekonać stronę związkową – dwie pozostałe centrale związkowe, czyli ZNP i FZZ, by przystąpiły do porozumienia, które zostało już podpisane w niedzielę przez "Solidarność" – powiedziała wicepremier.

Będziemy dzisiaj czekać o godz. 15.00 na przedstawicieli naszych partnerów społecznych, na przedstawicieli związków zawodowych w centrum "Dialogu", żeby spotkać się i porozmawiać – przekazała wicepremier.

Szydło: Egzaminy gimnazjalne się odbędą

Egzaminy jutro się odbędą, odpowiedzialni za egzaminy są dyrektorzy szkół i Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szczegóły w tej sprawie będą znane w ciągu dnia, będą też wydawane komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej – powiedziała na konferencji prasowej wicepremier.

Kolejny raz zaapelowała do nauczycieli o zapewnienie uczniom komfortu i spokoju podczas egzaminów. - Trzymam kciuki za wszystkich, którzy będą te egzaminy w tym roku zdawali – powiedziała Szydło.

Podkreśliła, że rząd przygotował dobrą ofertę porozumienia ze związkami zawodowymi. Składa się ono z dwóch części.

Zakłada podwyżkę wynagrodzeń i pokazuje możliwości rozwiązań na przyszłość, które gwarantują jeszcze wyższą podwyżkę – dodała. Zadeklarowała, że delegacja rządowa będzie gotowa do rozmów ze związkami zawodowymi o godz. 15.00 w CPS "Dialog".