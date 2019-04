Pod koniec marca szef Platformy spotkał się z Tuskiem w Brukseli. Według doradcy Schetyny ds. międzynarodowych Marcina Bosackiego spotkanie dotyczyło "przyszłości Polski i Europy". Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że szef Platformy i były polski premier rozmawiali m.in. o wyborach do Parlamentu Europejskiego i brexicie. Namawiam go (Tuska - PAP) serdecznie do tego, żeby nie był z boku, tylko żeby zaangażował się ze wsparciem dla tych, którzy walczą o podmiotową obecność Polski w Europie - oświadczył Grzegorz Schetyna w czwartek TVN24.

Dodał, że w jesiennych wyborach parlamentarnych bierze pod uwagę wariant kandydowania przeciwko prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu w Warszawie. Tradycją jest, że szef partii zawsze kandyduje w Warszawie - podkreślił Schetyna.