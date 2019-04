W czwartek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał opinię, że przepisy polskiego prawa ws. obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Jego zdaniem regulacje naruszają wymogi niezawisłości sędziowskiej.

Schetyna został spytany w radiu TOK FM, co PO zrobi w tej sprawie jeśli przejmie władze po jesiennych wyborach parlamentarnych. Lider PO zapewnił, że jego formacja prowadzi rozmowy nt. "konstrukcji zmiany" w wielu obszarach. Musimy pokazać jak widzimy Polskę "po PiS-ie" - podkreślił.

Dodał, że plan zmian legislacyjnych, które Platforma chciałaby wprowadzić przed końcem roku, zostaną przedstawiane jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Powinniśmy ten plan pokazać, by mieć społeczną akceptacją dla takich działań. Nie wydaje mi się możliwe, by otwierać to dopiero po wyborach. Polacy muszą wiedzieć na kogo głosują - oświadczył Schetyna.

Zapewnił też, że byłby to początek zmian na drodze dojścia do "modelu docelowego w wielu obszarach", który miałby zostać wprowadzony do 2020 roku.

Schetyna poinformował, że PO posiada już niektóre konieczne projekty ustaw, opracowane m.in. przez gabinet cieni oraz ekspertów. Zaznaczył jednak, że przed ich wprowadzeniem, muszą one zyskać akceptację partnerów z Koalicji Obywatelskiej.