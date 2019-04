Jak donosi Onet polska ambasada w Waszyngtonie otrzymała ostrzegawczą korespondencję w tej sprawie od Departamentu Stanu USA.

Z informacji Onetu wynika, że ekshumacja może wywołać kolejne napięcia między Polską a Izraelem i USA. Prokuratorzy z IPN od lat prowadzą śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez Niemców w Treblince. Po badaniach na terenie obozu wytypowane zostały nieznane dotąd miejsca pochówków ofiar - znaleziono tam ludzkie szczątki oraz łuski od nabojów. To właśnie w tych miejscach mają ruszyć ekshumacje ofiar.

Budzi to jednak niemałe kontrowersje. Żydowska tradycja religijna mówi, że zwłoki są nienaruszalne, więc ekshumacja nie powinna zostać przeprowadzona. Działania w tej sprawie szybko podjęły amerykańskie władze. Korespondencja w tej sprawie odbyła się między Departamentem Stanu USA, polską ambasadą w Waszyngtonie oraz IPN. Jak pisze Onet Amerykanie przestrzegają w niej przed przeprowadzeniem ekshumacji bez konsultacji ze środowiskami żydowskimi.

"Nasza ambasada w Warszawie dowiaduje się, że Instytut Pamięci Narodowej zacznie w poniedziałek ekshumację masowych grobów w Treblince I. Jeśli tak rzeczywiście jest, to - z czego niewątpliwie zdajecie sobie sprawę - wywoła to poważne obawy natury religijnej dotyczące jakichkolwiek planowanych ekshumacji obejmujących miejsca pochówku żydowskich ofiar Holokaustu" - napisał Matthew G. Boyse z Biura Stosunków z Europą Departamentu Stanu do polskiego ambasadora Piotra Wilczka oraz jego zastępcy Pawła Kotowskiego.

Pyta również, jakie IPN ma plany na te ekshumacje. "Mamy nadzieję, że jakiekolwiek ekshumacje będą przeprowadzone tylko pod warunkiem odpowiednio wcześniej przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami żydowskimi w Polsce" – dodaje.

Z racji tego, że IPN podlega Prokuraturze Generalnej RP, sprawą tą zajmuje się Główny Komitet Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Na pytanie o ekshumacje i możliwy konflikt wokół tej sprawy, Onet otrzymał odpowiedź, że jeszcze w piątek wydany zostanie w tej sprawie komunikat.