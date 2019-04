W czwartek jeden z liderów Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu, europoseł Marek Jurek poinformował PAP, że Prawica Rzeczypospolitej będzie startować do Parlamentu Europejskiego z list Kukiz'15. Będę otwierał listę Kukiz'15 do Parlamentu Europejskiego z Wielkopolski - poinformował. Dodał, że na Mazowszu z listy Kukiz'15 będą startowali: Marian Piłka i Lidia Sankowska-Grabczuk, a na Pomorzu Jan Klawiter.

W piątek Piotrowski powiedział PAP, że informacje Marka Jurka są tylko częściowo prawdziwe, gdyż - jak wyjaśnił - Prawica Rzeczypospolitej z jej prezesem Krzysztofem Kawęckim idzie z naszych list. Jeszcze w czwartek wieczorem odbyliśmy rozmowę na ten temat – dodał.

Piotrowski potwierdził, że Marek Jurek zdecydował się wystartować do PE z list Kukiz'15 i - jak dodał - podebrał nam ludzi - Mariana Piłkę, który do czwartku był +jedynką+ z Mazowsza oraz Jana Klawitera, +jedynkę+ z Pomorza". Przyznał, że to "poważnie komplikuje" całą sytuację, ponieważ dzieje się na kilka dni przed zgłoszeniem list kandydatów do rejestracji przez Państwową Komisję Wyborczą.

Właśnie kończyliśmy zbierać podpisy, teraz część podpisów straciliśmy, i musimy je znowu zbierać. Chcą nas po prostu rozbić - podkreślił Piotrowski. Według niego, Jurek działając w ten sposób rozbija nie tylko prawicę, ale też swoją prawicę, czyli Prawicę Rzeczypospolitej. Widocznie ktoś zorientował się, że jesteśmy znacznie niedoszacowanym podmiotem na polskiej scenie politycznej i stanowimy zagrożenie na jej prawej stronie - ocenił.

Komitet Wyborczy Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi został zarejestrowany w połowie marca. Komitet stworzyły trzy partie: Ruch Prawdziwa Europa, Prawica Rzeczypospolitej i Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin.

Termin rejestracji list kandydatów startujących w wyborach do PE mija we wtorek 16 kwietnia. Komitet wyborczy może zgłosić w okręgu tylko jedną listę kandydatów; liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Kodeks wyborczy wprowadził ponadto obowiązek umieszczenia przez komitety wyborcze na listach co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. Lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 10 tys. wyborców.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.