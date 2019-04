Polska wie, co to znaczy utracone dziedzictwo zniszczone w pożodze - dodał premier. Podkreślił jednocześnie, że Notre Dame to wspaniały symbol Paryża, jak i "naszej" Europy.

We wcześniejszym wpisie premier zaznaczył z kolei, że Notre Dame w ogniu jest ogromnym dramatem dla Kościoła i europejskiej historii. Zdaniem Morawieckiego jest to tragiczna chwila dla wszystkich katolików, chrześcijan oraz miłośników wielkich dzieł sztuki.

Pożar w katedrze Notre Dame w Paryżu ma "potencjalnie związek" z pracami renowacyjnymi budowli - podali strażacy. Ogień pojawił się w poniedziałek tuż przed godziną 19.

W średniowiecznej katedrze prowadzono renowację iglicy nad nawą główną.