Ochojska jest "jedynką" na dolnośląsko-opolskiej liście Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego.

"Kilka dni temu dowiedziałam się, że choruję na raka piersi. To ogromna rewolucja w moim życiu. Jak Państwo wiecie kandyduję do Parlamentu Europejskiego i chcę Państwu powiedzieć, że nie rezygnuję z kandydowania" - powiedziała Ochojska w nagraniu opublikowanym na Twitterze.

Dodała, że kandydowanie do PE jest dla niej bardzo ważnym etapem w życiu. "To co dotychczas robiłam w PAH-u chcę kontynuować w Parlamencie Europejskim" - powiedziała założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. "Żeby kiedy spotka nas ta choroba mieć świadomość, że to jest tylko etap w życiu. I każde z nas może znaleźć w sobie tę siłę, żeby przezwyciężać wszystkie trudności związane z tą chorobą" - powiedziała.

Ochojska poinformowała, że będzie komunikować się z wyborcami w kampanii za pomocą Facebooka, Twittera oraz na Skypie.

"Życzę Państwu dobrych, radosnych Świąt Wielkanocnych. Żeby nadzieja, która niesie się zmartwychwstaniem była udziałem nas wszystkich. Dziękuję bardzo" - powiedziała.