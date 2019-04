Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział w środę na konferencji prasowej przed Kancelarią Premiera, że wprowadzenie nowych lub podwyższenie już istniejących opłat zapisano w "Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022" stanowiącym informację rządu dla Komisji Europejskiej o stanie finansów państwa.

Na "nową dziesiątkę Kaczyńskiego" - jak napisano na planszy przedstawionej podczas konferencji - składa się według PO: 15 proc. "podatek Morawieckiego" od składek emerytalnych, podwyżka akcyzy na papierosy i alkohol, podwyżka CIT, podatek od firm internetowych, likwidacja "liniowego PIT" dla samozatrudnionych, likwidacja limitu składek na ZUS, wyższy ZUS dla samozatrudnionych, wyższy ZUS od umów o dzieło, a także opodatkowanie papierosów elektronicznych.

.@JanGrabiec: Jarosław Kaczyński wprowadza 10. nowych podatków, by zrealizować swoje obietnice wyborcze, których budżet nie jest w stanie sfinansować. pic.twitter.com/UZ3j3NYVlN — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) 17 kwietnia 2019

- Rząd PiS doprowadził do powstania ogromnej dziury budżetowej, która ma zostać zasypana w kolejnych latach nowymi podatkami - podkreślił Grabiec. Według niego, z uzyskanych środków PiS będzie też finansował swoją kampanię wyborczą.

Sławomir Nitras (PO) wezwał premiera Mateusza Morawieckiego "do uczciwej debaty" i przedstawienia w Sejmie informacji m.in. o tym o ile wzrosną wspomniane opłaty lub będą wynosić nowe, a także które grupy społeczne zostaną nimi najbardziej dotknięte.

"Nowa dziesiątka Kaczyńskiego, to nawiązanie do tzw. "nowej piątki Kaczyńskiego" przedstawionej przez PiS podczas jednej z ostatnich konwencji. Przewiduje ona wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastkę" dla emerytów i rencistów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.