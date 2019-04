- Wysłałem przed chwilą do przywódców najważniejszych formacji parlamentarnych - tzn. do przywódcy Koalicji Europejskiej pana (Grzegorza) Schetyny i do pana (Pawła) Kukiza - projekt deklaracji, którą sam już podpisałem - powiedział Kaczyński na środowej konferencji prasowej.

- Chodzi o to, żeby wszystkie te formacje, łącznie z naszą, zagwarantowały, że w Polsce nie będzie wprowadzone euro, zanim Polska nie osiągnie poziomu gospodarczego państw, które leżą na zachód od naszych granic. Tutaj punktem odniesienia są przede wszystkim Niemcy - zaznaczył prezes PiS.

Jak mówił Kaczyński, jest to deklaracja partii i koalicji ponad podziałami politycznymi, ponieważ odnosi się do interesów finansowych państwa i polskich obywateli. - Mam nadzieję, że ta deklaracja pokaże jednak dojrzałość polskiej kasy politycznej, bo w tym wypadku chodzi o oczywisty interes naszego kraju i jego obywateli. Ten interes jest tutaj całkowicie spójny - podkreślił lider PiS.