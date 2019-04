Frans Timmermans odwiedził Polskę pod koniec kwietnia - oprócz spotkania z władzami Sojuszu Lewicy Demokratycznej, uczestniczył wraz z liderem Wiosny Robertem Biedroniem w "europejskiej burzy mózgów" - spotkaniu w warszawskim klubie Palladium poświęconym m.in. kwestiom przyszłości UE i praworządności w Polsce.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, zarazem kandydat Partii Europejskich Socjalistów (PES) na przyszłego szefa KE, 6 maja znów przyjedzie do Polski, tym razem wesprzeć kampanię startującego jako "jedynka" listy Koalicji Europejskiej w stolicy b. premiera Włodzimierza Cimoszewicza.

Zaplanowany jest m.in. udział Timmermansa w debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej, która odbędzie się w stołecznym hotelu Bellotto. Wezmą w niej udział także b. prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz b. premier Leszek Miller ("dwójka" listy Koalicji Europejskiej w Wielkopolsce). - Frans Timmermans wygłosi tam przemówienie programowe, potem wyjdziemy pewnie na plac Zamkowy na spacer rozdawać ulotki - mówi PAP rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska.

1 maja, w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Sojusz organizuje "Piknik Europejski" przy pomniku Ignacego Daszyńskiego na warszawskim Placu Na Rozdrożu. Tam również spodziewany jest udział Włodzimierza Cimoszewicza i Aleksandra Kwaśniewskiego.

Spotkania z okazji 15-lecia przynależności Polski do wspólnoty będą odbywać się także w innych miastach Polski. - Co roku organizujemy takich spotkań po 200-300, teraz także odbędą się we wszystkich województwach - podkreśla lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty.

SLD startuje w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego jako Koalicja Europejska wspólnie z PO, PSL, Nowoczesną i Zielonymi. Część przedsięwzięć kampanijnych ma charakter wspólny (na początku kwietnia liderzy pięciu partii podpisali deklarację programową i zaprezentowali hasło wyborcze; organizują też wspólne konwencje wyborcze), jednak poszczególne ugrupowania prowadzą też własne aktywności wyborcze.

Partie współtworzące Koalicję są również członkami różnych europejskich rodzin politycznych (PO i PSL należą do Europejskiej Partii Ludowej - EPL, SLD - Partii Europejskich Socjalistów, a Nowoczesna - ALDE, Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy), w związku z tym wspierają różnych kandydatów na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej (w kadencji 2019-2024). SLD popiera kandydaturę Fransa Timmermansa, a PO i PSL - Manfreda Webera, lidera EPL w europarlamencie.

Weber, niemiecki chadek, odwiedził nasz kraj w listopadzie zeszłego roku. Wizytował wówczas były niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, spotkał się też z liderami PO i PSL. Później wziął udział w marcowym spotkaniu kierownictwa EPL w Warszawie. Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł w PO wynika, że niewykluczona jest jeszcze wizyta niemieckiego polityka w Polsce w maju.

Przedwyborcze wizyty kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej w państwach członkowskich UE nie są niczym nowym; przed pięcioma laty przed wyborami do europarlamentu nasz kraj także wizytowali: obecny szef Komisji (wówczas kandydat EPL na to stanowisko) Jean-Claude Juncker oraz wspierany przez PES niemiecki europoseł Martin Schulz.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Polacy wybiorą w nich 52 europosłów.