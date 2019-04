Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w czerwcu ubiegłego roku, że w Toruniu powstanie Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Umowa dot. muzeum została podpisana pomiędzy resortem kultury a Fundacją Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. 16 kwietnia spółka RAFAKO poinformowała, że została generalnym wykonawcą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Jej wynagrodzenie wyniesie 117,7 mln zł netto (ok. 144,7 mln zł brutto).

Politycy PO-KO uznali w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że jest to sytuacja "absolutnie skandaliczna". - Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podjął decyzję o sfinansowaniu prawie 150 ml zł muzeum, które będzie budował pan dyrektor Tadeusz Rydzyk. Są to kolejne gigantyczne kwoty przekazywane panu Rydzykowi - podkreślił poseł PO-KO Paweł Olszewski.

Poseł ocenił, że Rydzyk już od dawna "nie ma nic wspólnego z byciem ojcem duchownym", ponieważ dzisiaj jest on "biznesmenem, który wielkimi łyżkami czerpie z koneksji politycznych na rozwój swoich biznesów".

Olszewski wskazał również, że przed kampanią wyborczą minister Gliński zapewniał że będzie poszukiwał środków finansowych na rozbudowę kampusu Akademii Muzycznej w Toruniu. - Dzisiaj widać, że znalazły się środki, ale dla polityczno-religijnego mocodawcy pana Glińskiego i tego rządu - powiedział. - Nie może być akceptacji i trzeba piętnować tego typu zachowania, aby za publiczne pieniądze spłacać długi jednego z duchownych - oświadczył poseł PO-KO.

Poseł PO-KO Andrzej Halicki ocenił, że mamy do czynienia z "kolejną prowokacją". - Dla nauczycieli nie ma ani złotówki, a prawie 150 mln znajduje się dla pierwszego nauczyciela Rzeczpospolitej z perspektywy PiS - zaznaczył. Według niego, jest to "kolejny program plus - tym razem nie tucznik i nie krowa, ale na pewno jest on związany z dojeniem budżetu".

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II - jak informowało MKiDN - ma prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauki św. Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i Świata.

"Istotnym zadaniem placówki będzie m.in. upowszechnianie wyników badań naukowych dotyczących postaw Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej. W muzeum eksponowane będą m.in. relacje świadków z tamtych czasów gromadzone od wielu lat przez toruński ośrodek (ponad 40 tys. notacji zebranych od 1995 roku)" - wskazał resort.

MKiDN, według zapowiedzi, w 2018 r. miało przekazać muzeum 5 mln zł dotacji, w 2019 r. – 55 mln zł, a w 2020 r. – 10 mln zł. Dyrektora muzeum powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego po uzgodnieniu kandydatury z założycielem, czyli Fundacją Lux Veritatis.