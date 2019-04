Kosiniak-Kamysz zapowiedział w marcu na konwencji wyborczej partii złożenie projektu zmian w konstytucji, który przewiduje wpisanie do ustawy zasadniczej członkostwa Polski w UE.

Polityk pytany przez PAP o losy projektu poinformował, że po świętach Wielkanocnych wystosuje pisma do szefów wszystkich ugrupowań parlamentarnych z prośbą o podpisanie się pod tym projektem. Przedstawiliśmy projekt, pod którym myślę, że każdy powinien się podpisać, bo jest w nim wyrażone oczekiwanie większości Polaków, którzy chcą być członkami Unii Europejskiej - podkreślił lider PSL.

W jego ocenie będzie to powiedzenie sprawdzam politykom różnych ugrupowań, czy były tylko deklaracje słowne, czy będą też podpisy. Może się okazać, że to jest jedyna zmiana w konstytucji, która jest możliwa i która połączy różne obozy i różne środowiska polityczne od prawej do lewej strony - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Dopytywany, czy PSL przygotowuje też inne projekty, lider ludowców odparł, że jego ugrupowanie będzie dalej zabiegać o projekt "Emerytura bez podatku". Niewątpliwie jest to projekt dla którego warto poświęcić dużą część swojej aktywności politycznej. Ja zrobię wszystko, żeby +Emerytura bez podatku+ weszła w życie. Szczególnie teraz, kiedy rząd proponuje Podatek bez emerytury - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że ludowcy zapowiadali także projekt dotyczący skrócenia czasu pracy. Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Niemcy pracują około 500 godzin rocznie mniej, niż Polacy. Czas pracy we Francji wynosi 35 godzin tygodniowo. Poniżej 40 godzin jest we Włoszech, w Danii czy w Irlandii - zauważył lider PSL.

Podkreślił, że jego ugrupowanie chce skracać czas pracy stopniowo, o jedną godzinę mniej co roku. Tak, żeby było 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo w ciągu 5 lat - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. To będzie jedna z poświątecznych inicjatyw PSL i z nią chcemy wyjść - dodał. Zaznaczył także, że PSL chce zabezpieczyć polskich przedsiębiorców. Żadnych testów dla przedsiębiorców, to nie jest kierunek, za którym się opowiadamy. Nie można karać za przedsiębiorczość - mówił Kosiniak-Kamysz.

Projekt ustawy o zmianie konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub prezydent RP. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Klub PSL-UED liczy 16 posłów.