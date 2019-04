Bp Mering podsumował w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku konferencję "Być Polakiem - duma i powinność", w której uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Bardzo bym chciał, panie premierze, żeby czuł się pan tu, między nami, człowiekiem nie tylko akceptowanym, ale podziwianym. Jesteśmy wdzięczni za wszystko, co pan robi i robił dla Polski - razem ze swoim bratem prof. Lechem Kaczyńskim. Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami - zwrócił się do prezesa PiS bp Mering. Jak dodał, "jest czymś zupełnie naturalnym" wspieranie Jarosława Kaczyńskiego w wysiłkach, które mają na celu zrealizowanie wizji państwa i ojczyzny tak bliskiej obu braciom.

Dziękował wszystkim, którzy powodowani "troską i miłością do ojczyzny" przyszli na to spotkanie. - Nie Bóg pozwoli nam zrealizować te wizje, te zamiary, które uważamy za najważniejsze dla naszej ojczyzny - dodał bp Mering.

Biskup włocławski podkreślił, że całe życie człowieka jest właściwie spotkaniem.

- Wiele zależy od tego, kogo w życiu spotkamy, kto zostaje postawiony przez pana Boga na naszej życiowej drodze. To spotkanie to nie jest tylko wymiana informacji, ale umiejętność zarażenia tego, kogo się spotyka tymi wartościami, tymi treściami, które są drogie sercu mówiącego. W tym sensie właśnie dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie, które się tu odbyło. Wychodzimy stąd inni. Myśliwy o sprawach, co do których wydawało nam się, że mamy całkiem niezłe pojęcie, nieco inaczej. Wychodzimy ubogaceni refleksjami, którymi panowie zechcieli się z nami podzielić - dodał bp Mering.

Podczas konferencji poza prezesem PiS swoje referaty wygłosili także dr nauk prawnych Filip Rakiewicz oraz dziennikarz Krzysztof Ziemiec.