- Dziś w tej naszej walce, na tej naszej drodze kolejny bardzo ważny krok - wybory do europarlamentu. Wybory do europarlamentu, do których idziemy z hasłem "Polska w Europie, Europa dla Polski" - ogłosił Kukiz.

Podkreślił, że w haśle Kukiz'15 w wyborach europejskich zawiera się idea równości. - Równe szanse dla wszystkich państw w Europie, równe prawa dla wszystkich państw w Europie. Nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom dwóch państw, takiemu swoistemu małżeństwu Macrona z Angelą Merkel. Walka o równe prawa dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej łączy nas wszystkich - mówił Kukiz, przypominając też, że jego ugrupowanie łączy sojusz z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd i chorwackim Żywym Murem, a także ugrupowaniami z Grecji, Finlandii i Estonii.

Paweł Kukiz zaznaczył też, że Kukiz'15 co najmniej od czterech lat prowadzi aktywną i nierówną walkę z establishmentem. - Z tymi elitami skostniałymi, partyjnymi, partyjno-biurokratycznymi o zmianę relacji władza-obywatel. Nawet nie tyle o zmianę relacji, co o to, by władza nie była władzą, nie zachowywała się w sposób władczy, ale była naszymi zarządcami, zatrudnionymi przez nas pracownikami (...), bo przecież żyją z naszych pieniędzy - zwrócił uwagę Kukiz.