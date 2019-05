Na czele Marszu Suwerenności jego uczestnicy trzymają baner z hasłem "Nie dla UE". Mają ze sobą także transparenty z hasłami "Chwała bohaterom, śmierć komunistom" oraz przekreśloną czarną flagę z gwiazdami Unii Europejskiej. Wznoszą okrzyki: "Raz sierpem raz młotem unijną hołotę", "Precz z Unią Europejską", "PiS, PO jedno zło", "Tu jest Polska, nie POLIN".

Na trasie marszu, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu ustawiła się kilkudziesięcioosobowa grupa kontrmanifestantów. Trzymają transparenty z hasłami: "Nacjonalizm równa się faszyzm", "Narodowcy wstyd", "Polexit stop".

Marsz Suwerenności w Warszawie / Polska Agencja Prasowa / Marcin Obara

Kolejna grupa kontrmanifestantów zgromadziła się na skrzyżowaniu ulicy Świętokrzyskiej i Krakowskiego Przedmieścia. Śpiewają oni hymn Unii Europejskiej "Odę do radości". Obie manifestacje są oddzielone wozami policyjnymi.

Doszło do próby zablokowania legalnego zgromadzenia. Z naszej strony podjęliśmy stosowne działania. Osoby blokujące zostały usunięte z trasy. Wobec osób naruszających prawo podjęte zostaną kroki wynikające z obowiązujących przepisów prawa - poinformował PAP rzecznik stołecznej policji kom. Sylwester Marczak.

Marsz Suwerenności monitoruje w Centrum Zarządzania Kryzysowego sztab, w którego skład wchodzi m.in. dyrektor biura bezpieczeństwa warszawskiego ratusza Ewa Gawor, a także funkcjonariusze straży miejskiej.

Czoło Marszu Suwerenności dotarło już przed siedzibę przedstawicielstwa Komisji Europejskiej przy ul. Jasnej.

Marsz Suwerenności jest organizowany przez wystawiającą listy w wyborach do PE koalicję Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz Młodzież Wszechpolską w związku z 15. rocznicą wejścia Polski do UE.

"Nie chcemy cesarstwa niemiecko-radzieckiego"

Uczestnicy manifestacji ok. godz. 13 zaczęli gromadzić się na pl. Zamkowym. - PiS podpisywał Traktat Lizboński, to niech się tłumaczy. PiS spowodował, że utraciliśmy suwerenności. Powinni na kolanach przepraszać - mówił do zgromadzonych lider Konfederacji i partii KORWiN Janusz Korwin-Mikke.

- Nie chcemy cesarstwa niemiecko-radzieckiego. Suwerenność to polski język, polska złotówka - dodał startujący na listach wyborczych komitetu Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, poseł Marek Jakubiak.

Poseł Marek Jakubiak / Polska Agencja Prasowa / Marcin Obara

Uczestnicy marszu trzymają flagi biało-czerwone oraz flagi ruchu narodowego. Zgromadzeni mają także ze sobą transparenty z hasłami "Chwała bohaterom, śmierć komunistom" oraz przekreśloną czarną flagę z gwiazdami Unii Europejskiej. Demonstrujący wznoszą okrzyki: "Precz z Unią Europejską".

Poseł Wolność i Skuteczni Piotr Liroy-Marzec / Polska Agencja Prasowa / Marcin Obara

Organizacji marszu od kilku dni towarzyszą liczne kontrowersje. W piątek stołeczny Ratusz wydał zakaz przeprowadzenia Marszu Suwerenności. Decyzję o zakazie władze Warszawy argumentowały m.in. zajęciem terenu przez Kancelarię Prezydenta, która na pl. Zamkowym organizuje uroczystości z okazji 3 maja (od 30 kwietnia na placu trwają prace przygotowawcze). W niedzielę przewodniczący koła poselskiego Konfederacja Jacek Wilk przekazał na Twitterze, że warszawski sąd uchylił zakaz przeprowadzenia Marszu Suwerenności. Władze Warszawy złożyły zażalenie na to postanowienie, które we wtorek zostało oddalone przez Sąd Apelacyjny. Tym samym manifestacja ostatecznie się odbędzie.

Władze Warszawy deklarują, że jeśli na Marszu Suwerenności pojawią się hasła rasistowskie, ksenofobiczne czy faszystowskie, demonstracja zostanie natychmiast rozwiązana.