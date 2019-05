Szef MON podczas rozmowy w Radiowej Jedynce odniósł się do szczytu Together for Europe – High Level Summit, który z inicjatywy premiera Matusza Morawieckiego odbył się w środę w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli szefowie rządów krajów oraz przedstawiciele państw, które od 2004 r. weszły do UE. W trakcie szczytu uczestnicy podpisali Deklarację warszawską dotyczącą ponownego zjednoczenia Europy – nasza Unia, nasza przyszłość.

Z wczorajszego wydarzenia dla mnie najistotniejsze jest to, że mamy dowód silnej pozycji Polski w ramach UE, rosnącej pozycji Polski w ramach UE - podkreślił Błaszczak. Zwracał przy tym uwagę, że zdaniem opozycji Polska jest rzekomo izolowana w Europie. Przecież wczoraj w Warszawie byli premierzy państw nadbałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Grupy Wyszehradzkie, ale także Bałkanów Zachodnich - wskazywał.

Odnosząc się do podpisanej w środę deklaracji warszawskiej stwierdził, że stanowi ona o wspólnej deklaracji programowej, dotyczy przyszłości UE, tego co razem możemy osiągnąć w ramach UE. Za czasów poprzednich rządów - PO-PSL, rola Polski polegała na potakiwaniu. Dziś rola Polski jest rolą podmiotową, jest rolą, która wskazuje na to, że w ramach UE możemy bardzo wiele osiągnąć dla Polski i dla państw naszej części Europy" - mówił szef MON.

Dodał, że opozycja straszy opinię publiczną polexitem, tymczasem przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział wprost, że jest to teza wydumana, wymyślona, zupełnie nieprawdziwa. Ja pójdę dalej, powiem w ten sposób, że (lider PO Grzegorz) Schetyna i cała Koalicja Europejska nie ma pomysłu programowego w związku z tym tylko atakuje, tylko wymyśla jakieś nieprawdziwe historie, żeby przykryć swoją niekompetencję i brak pomysłu na program - powiedział Błaszczak.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w rozmowie dla poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" ocenił, że nie będzie polexitu. "Nie" - odpowiedział pytany, czy istnieje możliwość opuszczenie UE przez Polskę, jeśli PiS wygra w październiku wybory do Sejmu. "Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości" - zaznaczył.

W kontekście środowego spotkania w Warszawie Błaszczak był pytany o plany rozszerzenia NATO oraz UE o kolejne kraje, w tym Bałkanów Zachodnich. Rzeczywiście Macedonia Północna, na przykład, sprawa jest już praktycznie przesądzona. Macedonia Północna stanie się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc jest to dobra droga do przystąpienia również do Unii Europejskiej - odparł szef MON.