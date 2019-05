"Polska zawsze była sercem Europy. Kiedyś o nasze interesy zabiegano różnymi sposobami. Dziś potrzebujemy skutecznej i odważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim!" – można przeczytać w opisie pod filmem.

Na wideo widać Karola Karskiego jak w zrobi rycerza, w mniej i bardziej dynamicznych ujęciach, walczy z mężczyzną przebranych za Krzyżaka.

Polska zawsze była sercem Europy ❤️

Kiedyś o nasze interesy zabiegano różnymi sposobami ⚔️

Dziś potrzebujemy skutecznej i odważnej reprezentacji w Parlamencie Europejskim!#nr1 #Podlaskie #WarmińskoMazurskie

Proszę o Państwa głos w wyborach 26 maja! #Polski #Karski #Europejski pic.twitter.com/VNHtoQTau2 — Karol Karski (@profKarski) May 4, 2019

Klip od razu zwrócił uwagę Internautów. Jedni chwalą Karskiego za pomysłowość i dystans do siebie. Inni z kolei przyznają, że "myśleli, że to fejk".

"Teraz to już oficjalnie PiS ciągnie w stronę średniowiecza. #Karski #WarmińskoMazurskie Będą stosy, lochy i smoki. I panna Krysia zamknięta w wieży" – komentują co po niektórzy. A także: "A swoją drogą to jest jednak traktowanie wyborców jako niedorozwiniętych... czy to ma oznaczać,że Pan Karski w tym uniformie zagości w Parlamencie EU... jak długo jeszcze ta parodia polityki...to szerszy problem nie tylko PL...korodowania demokracji...".