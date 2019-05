Bielan został w TVP Info zapytany o słowa szefa Rady Europejskiej, który skrytykował we wtorek w Poznaniu zatrzymanie Elżbiety Podleśnej. Znanej z antyrządowych protestów działaczce, która pod koniec kwietnia rozkleiła w Płocku plakaty i nalepki z Matką Boską i dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami, przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. "Mnie też to się nie mieści w głowie" - powiedział Tusk.

Warto zawsze wykonać takie intelektualne ćwiczenie i zastąpić wizerunek Czarnej Madonny, świętość milionów Polaków - w Polsce kult maryjny jest niezwykle silny - symbolami innych religii. Czy Donald Tusk również by w ten sposób się zachowywał? Jestem przekonany, że nie - powiedział Bielan.

Wyraził też przekonanie, że gdyby chodziło o inne religie, a nie religię chrześcijańską i polskich katolików, wówczas "Tusk i jemu podobni, pan (Leszek) Jażdżewski pałaliby świętym oburzeniem, że w Polsce nie ma tolerancji religijnej".

Bielan podkreślił przy tym, że chrześcijaństwo to najbardziej prześladowana religia na świecie. - Musimy to umieścić w kontekście licznych ataków na Kościół katolicki płynących ze strony i Roberta Biedronia, i wielu polityków Koalicji Europejskiej, tego lewego skrzydła, które niestety staje się coraz silniejsze w Koalicji Europejskiej - powiedział senator PiS.

Dodał, iż często "zastanawia się" co w Koalicji Europejskiej "po tylu atakach na Kościół katolicki robi Polskie Stronnictwo Ludowe". - Dlaczego liderzy PSL - pan (Władysław) Kosiniak-Kamysz, pan poseł (Piotr) Zgorzelski z województwa mazowieckiego, siedzieli wtedy na sali, kiedy Leszek Jażdżewski dokonywał tego seansu nienawiści pod adresem milionów katolików, bo on nie mówił o hierarchach, mówił o całym Kościele katolickim. Co jeszcze musi usłyszeć PSL, żeby podjąć decyzję o opuszczeniu Koalicję Europejską? - zastanawiał się Bielan.

Szef Rady Europejskiej wygłosił 3 maja wykład na Uniwersytecie Warszawskim, który poprzedziło wystąpienie redaktora naczelnego pisma "Liberte!" Leszka Jażdżewskiego. Publicysta w ostrych słowach skrytykował Kościół Katolicki, zarzucając mu "niewyjaśnione skandale pedofilskie" i "opętanie walką o pieniądze i wpływy". "Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody" - mówił Jażdżewski.

Najwięcej kontrowersji wzbudziły jednak te słowa: "dziś agendę tematów dnia układają nam czarnoksiężnicy, którzy liczą, że przy pomocy zaklęć i manipulacji złymi emocjami będą w stanie zdobyć władzę nad duszami Polaków. Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi. Trzeba zmienić zasady gry".

Koalicja Europejska to projekt, który powstał pod koniec lutego na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 26 maja. Koalicję współtworzą: PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni.