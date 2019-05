Europoseł wytoczył proces Koalicji Europejskiej za billboardy z jego wizerunkiem i napisem "Uwaga! Ucieka do Brukseli". zaprezentowane w kampanii Koalicji "akcja ewakuacja". We wtorek Czarnecki informował o wygranym procesie w mediach społecznościowych, a w środę na konferencji prasowej stwierdził że wyrok jest jednoznaczny.

- To kwestia elementarnej logiki. Od 15 lat, jak sądzę godnie reprezentuję naszą ojczyznę w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasburgu. W związku z tym zarzucanie mi, że uciekam jest pokazaniem kompletnego braku logiki i ordynarnym kłamstwem - mówił.

Wyraził zadowolenie z wyroku sądu i nadzieję, że decyzja sądu zgodnie z którą Koalicja Europejska ma go przeprosić za sformułowanie, że "ucieka do Brukseli", zostanie szybko wykonana. - To jest ostrzeżenie dla wszystkich, którzy kłamią, rzucają oszczerstwami, że nie warto tak robić, bo sprawiedliwość triumfuje - powiedział Czarnecki.

Zapowiedział, że będzie sprawdzał, czy bilbordy z powodu których wytoczył proces, zostały zdjęte, a na ich miejscu pojawiły się nowe z przeprosinami. - Apeluję też do mieszkańców Warszawy i powiatów okołowarszawskich o informowanie mnie i PiS, czy dalej te bilbordy nie wiszą i czy w tych miejscach gdzie wisiały nastąpiło powieszenie nowych z przeprosinami - dodał.

Koalicja Europejska ruszyła w połowie kwietnia z ogólnopolską kampanią "akcja ewakuacja", która prezentuje billboardy z wizerunkami polityków PiS, którzy startują w wyborach do Parlament Europejskiego. Na billboardach widnieją wizerunki kandydatów PiS z dopiskiem "Uwaga! Ucieka do Brukseli!". Na billboardzie z wizerunkiem europosła Czarneckiego ("dwójka" w okręgu warszawskim) widnieje napis: "Niech opowie jak ustawił rodzinę".

Szef sztabu Koalicji Europejskiej Marcin Kierwiński (PO) zapowiedział we wtorkowej rozmowie z PAP, że KE odwoła się od sądowego rozstrzygnięcia. - Zdarza się przegrywać procesy w pierwszej instancji, ważne to, co będzie w drugiej - podkreślił.