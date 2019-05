Obrazki Tuska, Stalina i Hitlera pojawiły się w wydaniu "Wiadomości" TVP, po tym, jak przewodniczący Rady Europejskiej wygłosił wykład 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim.

Poseł PO-KO Jan Grabiec w środę na konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że w materiale "Wiadomości" TVP z 3 maja Tusk "został zaprezentowany, przedstawiony wraz z Józefem Stalinem i Adolfem Hitlerem, zrównany z tymi postaciami i przedstawiony w ich kontekście".

To, co zostało wyemitowane 3 maja przekracza wszelkie granice kompromitacji i skandalu (...) Ten materiał to wprost podżeganie do nienawiści, ten materiał stanowi jaskrawy przykład tego, jak telewizja publiczna w ostatnich latach wykopuje rów między Polakami, dzieli Polaków, szczuje jednych Polaków na innych. To jest działalność haniebna, sprzeczna z prawem, to jest działalność, która nie powinna mieć miejsca w kraju demokratycznym - powiedział Grabiec.

Poseł Robert Kropiwnicki (PO-KO) wtórował, że materiał TVP "podżegał przeciwko Donaldowi Tuskowi". Podkreślił, że za takie treści, jakie ukazały się w "Wiadomościach" przewodniczący KRRiT może nałożyć na telewizję karę finansową. - Kierujemy w tej sprawie pismo do przewodniczącego KRRiT (...) Apelujemy do przewodniczącego KRRiT, pana (Witolda) Kołodziejskiego o to, żeby (...) nałożył karę finansową na Telewizję Polską - powiedział Kropiwnicki.

Wyjaśnił, że pismo do Kołodziejskiego ws. ukarania finansowego TVP zostanie skierowane jeszcze w środę.

Grabiec wskazywał, że Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN dokonała analizy języka "Wiadomości" i w raporcie oceniła, że w tym i innych programach informacyjnych TVP mamy do czynienia z jednostronnym przekazem, który "deprecjonuje działalność opozycji oraz wyklucza ją ze wspólnoty". - Co z kolei prowadzi do rozpadu więzi wspólnotowych, do osłabienia tożsamości wspólnoty i w konsekwencji może powodować zachowania agresywne jednych jej członków wobec innych - przywoływał zapisy raportu Grabiec.

Poseł PO-KO ocenił, że materiały emitowane przez TVP "zachęcają Polaków do stosowania przemocy wobec siebie, przemocy również fizycznej".

Wydawałoby się, że po tragicznej śmierci prezydenta (Gdańska) Pawła Adamowicza, po tym mordzie politycznym dokonanym przed kamerami - widzieli to wszyscy Polacy, praktyki polegające na szczucie przeciwko opozycji politycznej powinny zostać zaniechane (...) Tymczasem obserwujemy, na przykładzie tego materiału dotyczącego Donalda Tuska, że autorzy tej kampanii kłamstw, oszczerstw i manipulacji nie zaprzestali swojej działalności - powiedział Grabiec.

Kropiwnicki mówił, że przewodniczący KRRiT zwracał się już w ub. roku do TVP i przekazał nadawcy wytyczne, że ma - jak powiedział poseł PO-KO - "zaprzestać w przyszłości działań polegających na zaniżaniu poziomy kultury w debacie publicznej, w szczególności poprzez okazywanie braku szacunku wobec uczestników życia publicznego".