Szłapka zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Poseł przypomniał w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że zgodnie z prawem do finansowana kampanii uprawnione są jedynie komitety wyborcze i to one organizują i finansują np. konwencje wyborcze, wykupują bilbordy, czy ogłaszają programy wyborcze i hasła wyborcze. - Wszystko powinno być finansowane zgodnie z kodeksem wyborczym - wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane w całości źródeł własnych; środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego - podkreślił Szłapka.

Przypomniał, że taki komitet stworzyło też Prawo i Sprawiedliwość, które na partyjnej konwencji wyborczej ogłosiła hasło wyborcze "nowa piątka" zwana też "nową piątką PiS", "nową piątką Kaczyńskiego". Szłapka pokazał zdjęcia billboardu finansowanego ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i samochody należące do jednego z urzędów wojewódzkich oklejone takim samymi hasłami.

- Jest hasło "nowa piątka", ewidentnie jest to partyjna kampania wyborcza finansowana ze źródeł komitetu wyborczego. Tymczasem możemy znaleźć takie samochody dokładnie z takimi samymi hasłami wyborczymi ogłoszonymi na konwencji partyjnej Prawa i Sprawiedliwości przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego - bynajmniej nie członka rządu - zauważył poseł Nowoczesnej.

Kampania wyborcza finansowana ze środków publicznych jest nielegalna. @pisorgpl pic.twitter.com/fpIgg51ULl — Adam Szłapka (@adamSzlapka) May 9, 2019

- Na następnym zdjęciu widzimy wyraźnie co to jest za samochód i przez kogo jest wynajęty, kupiony czy finansowany - jest znaczek "Urząd Wojewódzki w Katowicach" - czyli agenda rządowa - zaznaczył Szłapka. Pokazał jeszcze zdjęcia samochodów, które mają należeć do kancelarii premiera, również z hasłami wyborczymi PiS.

- Szanowni państwo, my wszyscy podatnicy, ja, państwo, dziennikarze, którzy są tutaj na konferencji, wszyscy zrzucamy się na to, żeby finansować kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego - ocenił Szłapka. "Po pierwsze to jest nieetyczne - wszyscy to czujemy, po drugie to jest niezgodne z wartościami demokratycznymi" - dodał poseł.

- Co najważniejsze to jest po prostu nielegalne i w związku z tym składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nieodpłatnym świadczeniu usług reklamowych na rzecz Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - powiedział Szłapka. Jego zdaniem prokuratura powinna zająć się tą sprawa w trybie wyborczym.

Jak poinformował w tej samej sprawie napisał też do Państwowej Komisji Wyborczej. - To jest po prostu nielegalne finansowanie kampanii politycznej - ocenił Szłapka.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek, pytana o zarzuty Nowoczesnej powiedziała: "Kompletne bzdury, absurdalne oskarżenia". - Niech Nowoczesna zajmie się swoją kampanią - dodała Mazurek.