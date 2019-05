- Pacjenci nie skorzystają w maju z całodobowej infolinii NFZ. Nie udało nam się zrealizować obietnicy - przyznaje w rozmowie z RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Na początku lutego zapowiedział, że "za trzy miesiące powinniśmy mieć całodobową infolinię NFZ, gdzie o 01:30 w nocy, jak się obudzimy z potężnym bólem głowy, to możemy się dowiedzieć, gdzie pójść".

Na dziś realny termin uruchomienia całodobowej infolinii to dopiero wrzesień.

- Firmy, które zgłosiły się do przetargu, zaproponowały oferty daleko przekraczające to, co NFZ zgłosił. Musieliśmy powtórzyć przetarg, to wydłuża czas realizacji projektu o kolejne 2-3 miesiące - tłumaczy szef resortu zdrowia.

Teraz pacjenci mogą korzystać z infolinii tylko od poniedziałku do piątku i tylko od 08:00 do 16:00. Każdego dnia pod numer infolinii dzwonią średnio trzy tysiące ludzi. Od początku działania Telefonicznej Informacji Pacjenta, od listopada 2018 roku, przeprowadzono już około 330 tys. rozmów, czyli miesięcznie średnio około 60 tys.

Najczęściej dotyczą one danych teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ, terminów oczekiwania do poradni specjalistycznych, zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.