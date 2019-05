Prezentacja listy Kukiz'15 odbyła się w hallu polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Listę kandydatów otwiera wicemarszałek Sejmu, prawnik, doktor nauk humanistycznych Stanisław Tyszka, który - jak sam podkreślił podczas konferencji - interweniuje w sprawach lokalnych warszawskich i podwarszawskich, a także jest autorem ponad 40 inicjatyw ustawodawczych w ramach akcji "Poniedziałek Wolności".

Drugi na liście Kukiz'15 jest doktor nauk prawnych, poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz’15 Tomasz Rzymkowski, który jest także wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Amber Gold oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

"Trójką" jest były kandydat na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015 r., a także kandydat na prezydenta stolicy w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, lider Demokracji Bezpośredniej Paweł Tanajno. Podczas konferencji zwrócił się do wyborców, aby poszli do urn. "Możemy zmarnować swój głos głosując na takie formacje jak PiS czy PO z Koalicją (Europejską - PAP), czy nawet Konfederacja (KORWiN Braun Liroy Narodowcy) i nie uzyskując nic, ponieważ nasz głos wpadnie do tej wielkiej urny partiokracji i nic się nie zmieni. Można wybrać trzecią drogę - listę Kukiz'15" - przekonywał podkreślając, że kandydatów ruchu Pawła Kukiza łączy antysystemowość, miłość do wolności oraz chęć zwrócenia władzy obywatelom.

Dalsze miejsca zajmują: wiceprezes warszawskiego Kukiz'15 i prezes "Fundacji You Can Free Us Polska" przeciwdziałającej współczesnemu niewolnictwu - Agata Witkowska, działaczka stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" - Ewa Głowacka, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Białołęka Mariola Olszewska ze stowarzyszenia Razem dla Białołęki, przedsiębiorca Jarosław Modzelewski, absolwentka kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego - Magdalena Wojakowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie - Łukasz Borkowski oraz mecenas Łukasz Jończyk.

Podczas prezentacji kandydatów Tyszka podkreślił, że jest to najmłodsza pod względem wieku lista w Warszawie. Dodał, iż na listach Kukiz'15 "nie mamy żadnego kandydata, który byłby członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej".

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierali 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w między 23-26 maja. (PAP)