Szef Platformy Obywatelskiej i znany amerykański historyk, prof. Uniwersytetu Yale, specjalizujący się m.in. w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej, wzięli w piątek udział w debacie pt. "Jak pokonać populizm".

Jednym z tematów rozmowy była kondycja współczesnych mediów, zarówno w Polsce i Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Schetyna zwracał uwagę na konieczność zapewnienia mediom niezależności. - Historia Węgier, kraju Unii Europejskiej, pokazuje jak można, utrzymując tytuły, zabierać im niezależność. Uważam, że to coś bardzo niebezpiecznego. Widzimy też, co stało się z mediami publicznymi w Polsce - to samo może stać się też z niezależnymi gazetami i telewizjami - mówił lider PO.

Jego zdaniem, jeśli PiS wygra jesienne wybory parlamentarne, wówczas scenariusz przejmowania mediów prywatnych może zostać zrealizowany również w Polsce. - To jest coś, co kompletnie zniszczyłoby zasady demokracji liberalnej i fundamentalne wolności - powiedział Schetyna.

Timothy Snyder przywołał natomiast słowa francuskiej polityk i prawniczki Simone Veil: prawda kosztuje, a fikcja jest gratis. Przekonywał, że bez dobrego dziennikarstwa nie ma demokracji i otwartego społeczeństwa. - Niestety jest tak, że coraz mniej ludzi produkuje fakty, które są coraz gorzej wykorzystywane - ocenił historyk.

Zwrócił uwagę, że w USA duża część społeczeństwa korzysta wyłącznie z internetu, gdzie publikowane informacje są już przetworzone, a ludziom brakuje dostępu do prawdziwej, rzetelnej pracy dziennikarskiej. Dlatego też - jak wskazywał - amerykańskie społeczeństwo nie ma pojęcia o wielu często niepokojących faktach.

W tym kontekście wspomniał o problemach w dostępie do służby zdrowia, co skutkuje zwiększającą się liczbą przedwczesnych zgonów. - Czy wiedzieliście państwo, że Amerykanie żyją coraz krócej? To jest chyba najważniejszy fakt w moim kraju, a statystyczny Amerykanin o tym nie wie - mówił Snyder.

Podczas debaty poruszany był też temat walki z populizmem - w Polsce i USA. Schetyna podkreślał, że jego sposobem na pokonanie "populistów", za których uważa polityków Prawa i Sprawiedliwości, było powołanie Koalicji Europejskiej (współtworzą ją PO, PSL, SLD, Nowoczesna oraz Zieloni).

Snyder wyraził z kolei oczekiwanie, że Partia Demokratyczna w USA przygotuje i zaprezentuje nową, atrakcyjną dla wyborców ofertę, która za rok pozwoli jej kandydatowi pokonać w wyborach prezydenckich Donalda Trumpa.

Piątkowej debacie przysłuchiwali się m.in. ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathan Knott, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, lider Obywateli RP Paweł Kasprzak oraz politycy PO, m.in. szef klubu PO-KO Sławomir Neumann oraz wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Debatę poprowadził redaktor naczelny "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski.