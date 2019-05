Kaczyński mówił podczas konwencji o obronie prawa do wychowania własnych dzieci. Do tego, żeby nie były seksualizowane niemal od kołyski, ale właściwie można powiedzieć - od kołyski, żeby nie wprowadzano tych programów wychowawczych, które będą degenerować - podkreślił.

Według prezesa PiS w Polsce powinna istnieć normalna rodzina, którą tworzy kobieta i mężczyzna jako małżeństwo oraz ich dzieci. To też jest dzisiaj zagrożone - ocenił. Żeby pary homoseksualne nie mogły też eksperymentować dziećmi tzn. ich adoptować, żeby dzieci nie były przedmiotem eksperymentów, które są w interesie bardzo niewielkiej mniejszości, ale nie są przede wszystkim w interesie dzieci i nie są w interesie przyszłości naszego narodu, a dzieci to przyszłość - podkreślał Kaczyński.

Prezes PiS wezwał też do obrony złotego. Podkreślał, że 26 maja miliony Polaków będą decydować czy pójść na eurowybory, ale też na kogo głosować. Często powstają wątpliwości czy te wybory są ważne i czy warto się na nie wybierać. Otóż chciałem powiedzieć, że warto. To są wybory bardzo wielkiej stawki. To początek cyklu wyborczego - europejskie, parlamentarne, prezydenckie - mówił Kaczyński.

Jak podkreślał, w ciągu roku będziemy decydować o losie Polski i Polaków. Będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy i będziemy także decydować o tym czy obronimy się przed pewnymi zagrożeniami, bardzo poważnymi zagrożeniami - mówił.

Kontynuując ten wątek Kaczyński wskazał na konieczność obrony polskiego złotego. Złotówka umożliwia nam wzrost, ona w razie kryzysów (...) nas chroni. Ona umożliwia to, że od już prawie 30 lat idziemy, czasem wolno, a czasem szybciej, albo jak dzisiaj na drugim miejscu w Europie do przodu - tłumaczył. Ta złotówka jest dziś zagrożona. Nasi konkurenci wyraźnie powiedzieli ustami Grzegorza Schetyny, że będą dążyli do wprowadzenia w Polsce euro - dodał szef PiS. Wskazywał na skutki wprowadzenia wspólnej waluty dla "krajów słabszych gospodarczo". Jako przykład podał Grecję. Dodał, że w gruncie rzeczy na euro zyskują dwa kraje - Niemcy i Holandia. Obrona złotówki, możliwość obronienia przed tą zmianą jest tak ważna - podkreślił.

Kaczyński na sobotniej konwencji regionalnej PiS w Bydgoszczy podkreślał też prawo do obronienia, możliwość obronienia świadczenia 500 plus, wyprawki szkolnej, trzynastej emerytury, obniżonego wieku emerytalnego, bezpłatnych leków dla starszych osób. Krótko mówiąc, obronienia polityki społecznej PiS, polityki, która przywraca sprawiedliwość - powiedział. To jest obrona tego, by w Polsce była przywracana sprawiedliwości, bo stworzyliśmy w latach 90., a i później, bardzo niesprawiedliwy system. Dzisiaj go naprawimy, chcemy by był naprawiany nadal, by ta droga była kontynuowaną, trzeba tego bronić - oświadczył prezes PiS.

Jak podkreślił, Polska ma prawo do obrony swojego bezpieczeństwa, do tego, by Polska nie była wbrew swojej woli, wbrew woli swoich obywateli, zdecydowanej większości swoich obywateli, zmuszana do czegoś, czego oni nie chcą - do przymusowej relokacji (uchodźców). Nie ma na to zgody, ale tego trzeba bronić - mówił Kaczyński.

Dodał, że trzeba bronić także naszego prawa do kupowania towarów tej jakości jak w innych krajach UE.

Wreszcie, musimy obronić możliwość ochrony naszych wartości, tego wszystkiego, co stanowi o naszej tradycji, co stanowi o polskości, co stanowi o Polsce, to jest dzisiaj atakowane - powiedział prezes PiS. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński mówił, że jeżeli będzie ktoś chciał zniszczyć naród, to zacznie od Kościoła. Spójrzmy na ten atak na Kościół, otóż trzeba się obronić, Polska musi pozostać Polską, a Polacy Polakami- oświadczył szef PiS.