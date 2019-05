W trakcie odbywającej się w sobotę w Poznaniu konwencji Wiosny dotyczącej praw kobiet i rozdziału państwa od Kościoła Robert Biedroń podkreślił, że „dziś w Polsce kobiety nie mogą decydować o swoim ciele, a o tym czy zostaną matkami czy nie - decyduje biskup z politykiem, a nie one same. Dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości odbiera finansowanie organizacjom przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet, wobec dzieci, przemocy w rodzinie, a przekazuje je na maybachy i geotermię ojca Rydzyka - i to jest patologia - mówił.

Jak stwierdził, dziś Polska nie jest krajem dla kobiet, jest krajem dla biskupów i działaczy partyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Koloratka jak legitymacja partyjna dzisiaj służy jako bankomat do Skarbu Państwa, służy jako bicz na niepokorne kobiety, na niepokornych artystów, na niepokorne organizacje pozarządowe, na niepokornych Polaków i Polki. Musimy to zmienić, chcemy wolnej Polski, chcemy demokratycznej Polski - podkreślił.

Lider Wiosny wskazał, że jest jedna kobieta, i to trzeba im oddać, która jest w Polsce naprawdę dobrze traktowana. Wystarczy tylko, że domalujesz jej tęczę nad głową na przykład, i od razu w twoim domu zjawia się policja. Ta Matka Boska myślę, że gdyby dzisiaj mogła przemówić, stanęła by po stronie kobiet, które w czarnych protestach solidarne, stojące obok siebie z solidarnymi mężczyznami w tym proteście, walczyły o równe traktowanie, o swoją godność. Jestem pewien, że dzisiaj ten symbol wiary katolickiej byłby z nimi”.

Panie ministrze Brudziński, Grzegorzu Schetyno, Włodzimierzu Czarzasty – nie mieliście odwagi zmienić artykułu 196 kodeksu karnego (obrażanie uczuć religijnych – PAP). Co więcej, głosami Sojuszu Lewicy Demokratycznej wprowadziliście ten artykuł. Głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u utrzymywaliście przez lata ten kaganiec na wolność artystyczną, na wolność słowa. Dzisiaj tutaj stąd, z miasta wolności Poznania, musi iść jasny przekaz - my jako Wiosna będziemy mieli odwagę i będziemy zdeterminowani, żeby w końcu i nareszcie znieść ten artykuł – podkreślił.

Biedroń zwrócił się także do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego i powiedział: zadaniem pana i pana kolegów i koleżanek z rządu nie jest bronić tylko Matki Boskiej Częstochowskiej. Waszym zadaniem, konstytucyjnym zadaniem, na które przysięgaliście jest bronić praw 19 mln Polek, kobiet, które dzisiaj atakujecie - to jest wasz obowiązek zapisany w artykule 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I dzisiaj wam głośno o tym przypominamy - powiedział.

Dodał, że trwający od lat sojusz Kościoła i polityków przeciwko kobietom nie jest kwestią tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, choć on dokłada się do tego sojuszu najbardziej. To cała niechlubna historia III Rzeczpospolitej, bo dzisiejsza opozycja także miała momenty, których powinna się wstydzić. Bo dzisiejsza opozycja odmawiała regularnie i sukcesywnie liberalizacji prawa do przerywania ciąży. Bo gdy trzeba było poprzeć projekt +Ratujmy kobiety+ to wy stchórzyliście i wyciągnęliście karty do głosowania, kiedy była szansa żeby pokazać swoją solidarność z tymi kobietami - i to jest tchórzostwo i powinniście się za to wstydzić” – mówił.

Lista waszych grzechów jest bardzo, bardzo długa, ale na szczęście jest Wiosna, na szczęście przyszła pora i szansa żeby to zmienić, bo skończyło się w Polsce już średniowiecze, bo nie chcemy, by polskie władze klękały przed ojcem dyrektorem i mamy dość polityków, którzy trzęsą portkami przed biskupami – dodał.