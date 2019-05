Jarosław Kaczyński był gościem programu "Pytanie na śniadanie" emitowanym w TVP2. Prezes PiS opowiadał m.in. o tym, jak wygląda jego dzień, dlaczego ma dwa koty i co lubi jeść.

- Można powiedzieć, że jestem sową, wielkim puchaczem – tak prezes PiS odpowiedział na pytanie, czy lubi wstawać rano. – Nie lubię, pracuję albo coś robię zwykle do ok. 3 w nocy.

Przyznał, że kiedyś pracował na dwa etaty i był człowiekiem na pograniczu pracoholizmu. – Lata lecą, dzisiaj wydajność już nie ta, co kiedyś. Kiedyś byłem człowiekiem na granicy pracoholizmu, dzisiaj pracuję na półtora etatu, jakoś tam wyrabiam – stwierdził.

Kaczyński powiedział także, jak wygląda jego dzień. Widzowie mogli się dowiedzieć, że prezes PiS nie lubi kawy i pije tylko herbatę. – Robię wszystko to, co trzeba zrobić rano. Obsłużyć koty, trochę posprzątać. Potem się jedzie do pracy – opowiadał. Pytany o to, jak się relaksuje, odpowiedział, że bardzo lubi czytać i uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich. – Mam wielu przyjaciół posłów w polityce, ale i poza nią. Bardzo lubię rozmawiać. Mam przyjaciół, którzy polityką się nie zajmują – powiedział. Wśród tych, z którymi lubi spędzać czas, wymienił Julię Przyłębską, prezes TK. Nazwał ją swoim "odkryciem towarzyskim". – Lubię u niej bywać, wiele osób bywa, bo jest bardzo towarzyska – powiedział.

Podczas rozmowy nie mogło zabraknąć również tematyki kulinarnej. Prezes zdradził, że lubi grillować, ale najbardziej lubi jeść. – Lubię zjeść takie bardzo proste potrawy. Jestem Polakiem z krwi i kości. Bigos, placki kartoflane, pierogi ruski, schabowy z kapustą, wszystkie rzeczy z grilla – wymieniał ulubione potrawy. Przyznał, że w swoim życiu próbował też subtelnych potraw w bardzo dobrych restauracjach, szczególnie francuskich, ale "nie był zszokowany ich nadzwyczajną jakością".

- Nie jest tak, że nie potrafię gotować, były lata, że gotowałem obiady, ale odkąd jestem sam kupuję obiady. Potrafię zrobić jajecznicę, czy omlet. Lubię też jeść same naleśniki, bez żadnego wkładu – powiedział.

Wcześniej o wizytę prezesa w telewizji śniadaniowej, pytany był Adam Bielan. Gdy Beata Lubecka stwierdziła, że "nie słyszała wcześniej, żeby prezes Kaczyński siadał na kanapie, gdzie wcześniej siadali celebryci głównie, odpowiedział, że zdarzało się to wcześniej. - Jak jeszcze byłem rzecznikiem PiS-u - powiedział Bielan w Radiu ZET.

Dopytywany, czy to on podsunął ten pomysł, zaprzeczył. - Nie, nie, ja prowadzę intensywnie swoją kampanię, natomiast nie widzę w tym niczego dziwnego, wielu polityków występuje... - powiedział. Dodał, że nie jest to ocieplanie na gwałt wizerunku prezesa.

- Jarosław Kaczyński nie startuje w tych wyborach, jest naszym liderem, jest liderem naszego obozu...- stwierdził - Nie sądzę, żeby była jakaś konieczność ocieplania wizerunku. Jeżeli pyta mnie pani o wynik wyborów, to tak, on jest zagrożony, to nie jest tak, że my jesteśmy pewni zwycięstwa. Ja przypomnę, że pięć lat temu PO wygrała wybory europejskie różnicą trzech promili – 25 tysięcy głosów. Te wybory naprawdę – i to powtarzam od dawna – mogą rozstrzygnąć się bardzo niewielką liczbą głosów. Wiemy, że będzie duża mobilizacja wyborców PO i lewicy. My musimy zrobić wszystko, żeby uświadomić naszym wyborcom, że te wybory są naprawdę ważne. To są najprawdopodobniej najważniejsze wybory europejskie w naszej historii. Więc tutaj absolutnie nie możemy osiąść na laurach, i dlatego że np. dzisiaj mamy sondaż, w którym... - mówił.