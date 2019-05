Komisja śledcza ds. VAT przesłucha we wtorek byłą premier Ewę Kopacz, szefową rządu w latach 2014-2015. Kopcińska została zapytana w Polskim Radiu 24 czego można się spodziewać po tym przesłuchaniu i czy to nie jest zemsta polityczna, ponieważ Platforma Obywatelska cały tak czas mówi.

Jeżeli Platforma Obywatelska - tak jak jest w pytaniu - mówi cały czas, że jest to zemsta, to ja przez cały czas będę powtarzała o tej gigantycznej luce VAT, która w latach 2008-2015 była. I te abstrakcyjne 250 miliardów zł, które można było przeznaczać na polską rodzinę, na polskiego seniora, na polskie dziecko. Niestety nie robiono tego, bo tych pieniędzy po prostu nikt z nas nie zobaczył - powiedziała rzeczniczka rządu. Dodała, że należy wyjaśnić dlaczego tak się stało, że te skargi składane przez przedsiębiorców leżały, kurzyły się i nie podjęto skutecznej walki.

Na uwagę, że Ewa Kopacz była wtedy szefem rządu, a nie ministrem finansów, Kopcińska zaznaczyła: ale była premierem. A przecież premier rządu polskiego, a pokazuje to Mateusz Morawiecki, tak skutecznie kieruje resortami, że podejmują one walkę, odzyskują pieniądze, a kolejne resorty, na przykład ministerstwo rodziny czy zdrowia, czy inne, przekierowują te pieniądze do naszych rodaków, do portfeli naszych rodaków - powiedziała.

Dopytywana, czy w grę może wchodzić zarzut o brak nadzoru ze strony Kopacz, Kopcińska odpowiedziała: nie, ja tego nie powiem w ten sposób. Bo trzeba najpierw, że tak powiem, oprzeć się na faktach, co było zrobione. Na dzisiaj jest przesłuchanie, zatem nie wyprzedzajmy, ale efekt widzieliśmy wszyscy. No 250 miliardów, abstrakcyjnych miliardów, bo nikt ich nigdy nie widział. Dlatego proszę się nie dziwić, że pracuje komisja, (...) mówię to do wszystkich, którzy być może się dziwią, że komisja do spraw VAT pracuje, przesłuchuje.

Tak postanowiliśmy, że przedstawimy opinii publicznej, przedstawimy naszym rodakom, dlaczego można skutecznie odzyskać te pieniądze teraz, kiedy przy władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, i dlaczego nie odzyskano tych pieniędzy wtedy - zaznaczyła rzeczniczka rządu.

Komisja ds. VAT ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów oraz instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.