Mimo, że notowania Zjednoczonej Prawicy minimalnie spadły (do 36. 6 proc., a więc o 0.2 punktu) to przewaga ugrupowania prowadzona przez Jarosława Kaczyńskiego nad Koalicją Europejską wzrosła. Ugrupowanie, którego liderem jest Grzegorz Schetyna cieszy się poparciem 31.4 proc. badanych; w poprzednim badaniu było to 32.6 proc. , a więc o 1.2 punktu więcej.

Z badania dla wpolityce.pl wynika, że wciąż rośnie poparcie dla Wiosny Roberta Biedronia. Obecnie wynosi ono 14.3 proc. To o niemal 2 punkty więcej niż w poprzedniej fali.

Prawie bez zmian pozostaje poparcie dla Kukiz'15 ; ugrupowanie to wskazało 8.3 proc. badanych, co oznacza minimalny (0.2 punktu) spadek w porównaniu z poprzednią falą.

Progu wyborczego nie przekracza Konfederacja, choć wskazało na nią więcej badanych niż w czasie poprzedniego badania - 4.2 proc. w porównaniu z 2.9 proc. Poparcie dla Lewicy Razem wynosi 1.7 proc., a więc najmniej w całej historii naszych badań.