"Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe (...) Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami" - napisała Mosbacher w czwartek na Twitterze. W swym poście zamieściła też link do szczegółów ustawy "JUST".

Informacje przekazywane w kampanii Konfederacji są rażąco nieprawdziwe. Szczegóły na temat tzw. ustawy JUST z 2017 (Justice for Uncompensated Survivors Today): https://t.co/b3cqDRmA0O . Mowa nienawiści przedstawicieli skrajnych organizacji nie zakłóci relacji między sojusznikami. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 16 maja 2019

Przyjęta przez Kongres USA i podpisana w maju 2018 r. przez prezydenta Donalda Trumpa ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwana ustawą 447), dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom, ale jej zapisy mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy od dłuższego czasu krytykuje uchwalone w USA regulacje.

W środę projekt Kukiz'15 dotyczący ochrony własności RP przed roszczeniami wysuwanymi m.in. w związku z amerykańską ustawą 447 został zdjęty z porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu.

Projekt Kukiz'15 zakłada m.in. zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu, które byłoby penalizowane. Zgodnie z projektem ustawy, zobowiązywałby on Radę Ministrów do corocznego sprawozdania przed Sejmem i Senatem o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami.

W środę posłowie Konfederacji zorganizowali w Sejmie konferencję prasową, podczas której krytykowali zdjęcie z porządku obrad propozycji Kukiz'15.

Szef poselskiego koła Konfederacji Marek Jakubiak mówił m.in., że PiS, wycofując projekt ustawy "anty 447", z porządku obrad, "daje paliwo wszystkim polakożercom pochodzenia żydowskiego oraz tym, którym się wydaje, że im się należy bezspadkowe mienie w Polsce". - Stop ustawie 447 - oświadczył Jakubiak.

Poseł Robert Winnicki wyraził pogląd, że "rząd RP pracuje razem ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem nad tym, żeby środowiskom żydowskim zapłacić roszczenia warte setki miliardów dolarów". - To, co oni dzisiaj robią, oznacza, że Polska jest w olbrzymim zagrożeniu, jeśli chodzi o roszczenia majątkowe środowisk żydowskich - ocenił poseł.

Strona amerykańska wielokrotnie podkreślała, że przepisy ustawy "JUST" mają głównie symboliczny, deklaratywny charakter.