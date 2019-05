Uchwały są, zdaniem wojewody, dowodem walki z "ideologią, która zagraża polskiej rodzinie".

Uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja). Medale za podjęcie uchwał w sprawie sprzeciwienia się "ideologii LGBT" - Przemysław Czarnek przyznał samorządowcom z dziewięciu samorządów w województwie lubelskim.

Wojewoda wygłosił stosowne przemówienie. – Troska o rodzinę jest troską podstawową i absolutnie elementarną. I wszystko, co widzimy, co się dzieje na naszych oczach, to wielkie, totalne uderzenie w jedność wspólnoty narodu polskiego. Jeśli szatan chce uderzyć w tę wspólnotę – uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy naród – mówił, a jego wypowiedzi cytuje na swojej stronie TOK.FM.

Przekonywał, że instytucją, która broni rodziny zawsze był i pozostaje Kościół katolicki. - Wszystko co obserwujemy, a co jest związane z ideologią LGBT, której państwo – obecni na tej sali – tak stanowczo przeciwstawiliście się, to jest coś co jest wymierzone w rodzinę, w naród, człowieka. To jest coś, co jest sprzeczne z Konstytucją RP. Tą konstytucją, z którą łażą po ulicach i krzyczą "konstytucja, konstytucja", nie widząc co jest w niej zapisane – dodał.

Przekonywał, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny, a jej podstawowym zadaniem jest prokreacja. – Jak tę funkcję, na litość boską, ma zrealizować związek gejów czy lesbijek? On musi być odstawiony na boczne tory i marginalizowany, bo nie może być równy związkowi małżeńskiemu kobiety i mężczyzny – pytał.