Informuję, że na Konwencie Seniorów poinformowałem, że sposób zadawania pytań i prowadzenia obrad, wypowiedzi, także wypowiedzi obraźliwych, one wpływają bardzo negatywnie także na jakość debaty i ogłosiłem, że - a marszałek Sejmu ma takie prawo - nie będę dopuszczał do zadawania pytań podczas zgłaszanych poprawek - powiedział Kuchciński w trakcie głosowania nad zmianami w Kodeksie karnym.

Jak dodał, przedstawiciele klubów będą mogli zadać jedno pytanie przed głosowaniem nad całością projektu.

Konwent został zwołany po tym, jak Sławomir Nitras (PO-KO) schodząc z mównicy sejmowej podszedł do miejsca, w którym siedział prezes PiS Jarosław Kaczyński i zostawił przed nim dziecięce buciki. W tym momencie siedzący obok wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) chwycił buciki i rzucił w Nitrasa. Następnie Nitras go podniósł i próbował ponownie położyć go przy Kaczyńskim, jednak na jego drodze stanął szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Wcześniej Nitras mówił, że według kościelnego raportu ws. pedofilii 382 księży po 1989 roku dopuściło się molestowania nieletnich. Tymczasem w więzieniach - według niego - za przestępstwa seksualne karę odsiaduje dwóch księży. "To gdzie jest 380, o których mówi raport kościelny?" - pytał.

Do tej sytuacji na Twitterze odniósł się w czwartek wieczorem wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Ordynarne, chamskie zachowanie w Sejmie Sławomira Nitrasa. Przekroczenie wszelkich granic. Rzucanie dziecięcymi bucikami w Prezesa PiS w sytuacji, gdzie w ostatnich latach PO w głosowaniach opowiadała się za skróceniem okresu przedawnienia i przeciw rejestrowi pedofilów. Niebywałe - napisał.