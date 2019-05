Chodzi o tryb pracy, a nie treści ustawy. Według regulaminu Sejmu ekspresowa praca nad zmianą kodeksów jest niedopuszczalna, może się rozpocząć najszybciej 30 dnia od dnia doręczenia druku posłom, a nie 24 godziny. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego naruszenie takiego trybu skutkowało stwierdzeniem niezgodności z konstytucją całej regulacji.

- Nie sądzę, by dopuszczalna była decyzja marszałka Sejmu o zaliczeniu systemowej nowelizacji Kodeksu karnego jako zmiany niekodeksowej. Trzeba pamiętać, że tryb zmian w kodeksach zawiera specjalne hamulce, by projekt nie został wrzucony do ekspresu legislacyjnego. Dawniej, nad tak obszernymi zmianami kodeksów, Sejm pracował miesiącami. To była dobra praktyka - ocenił prof. Michał Królikowski na antenie RMF.FM.

Marszałek Sejmu rozstrzygnął, że nie jest to projekt kodeksowy. Jednak przeczy temu sam tytuł nowelizacji: "Ustawa zmieniająca kodeks karny".

Tymczasem za przyjęciem nowelizacji Kodeksu karnego zaostrzającej kary za przestępstwa m.in. pedofilii głosowało 263 posłów, trzech było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Zmiany przewidują m.in.:, że za zgwałcenie dziecka przestępca trafi do więzienia nawet na 30 lat. W Ustawie mowa jest również o dożywociu w szczególnych przypadkach, a najcięższe zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawieszeniu dla pedofilów. Ponadto w "rejestrze pedofilów" zostanie ujawniony zawód skazanych.

Nowela pozostawia granicę ochrony karnej przed czynami pedofilskimi na poziomie 15 lat.

Zmiany w kodeksie karnym mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.