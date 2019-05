Na początku swojego wystąpienia podczas niedzielnej konwencji regionalnej w Krakowie Kaczyński wspomniał swojego zmarłego brata, b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

- Bez niego by nas tu nie było i nie moglibyśmy złożyć społeczeństwu, naszym rodakom, obywatelom pewnej propozycji, która odnosi się do kształtu Europy, kształtu UE - powiedział Kaczyński.

Jak wskazał, wybory do PE mają wielkie znaczenie dla Polski i naszej przyszłości.

- Chcemy Europy, w której Polska nie będzie wykonywała niczyich poleceń, będzie krajem samodzielnym, nie będzie niczyim klientem i będzie mogła realizować własne interesy, oczywiście we współpracy z innymi, także idąc na różnego rodzaju kompromisy, bo one są nie do uniknięcia w tego rodzaju wielkim związku państw - oświadczył prezes PiS.

Na początku konwencji wyświetlono film, na którym poseł PO Rafał Grupiński został zapytany podczas sobotniego marszu "Polska w Europie", co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich. "My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (...) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski - PAP) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem" - odparł polityk Platformy.

W konwencji bierze udział też premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Nie chcemy Europy ideologicznej, która będzie narzucała sposób wychowywania dzieci"

- Nie chcemy Europy ideologicznej, to znaczy takiej Europy, która np. będzie narzucała nam sposób wychowania dzieci, od tego są rodzice; nie chcemy seksualizacji dzieci od przedszkola, nie chcemy tych wszystkich zdumiewających pomysłów, nie chcemy w szkołach tych pań, które mówią, że pornografia dobrze służy uczniom szkoły podstawowej - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, PiS nie chce także tego, o czym mówił Rafał Grupiński (PO-KO) podczas sobotniego marszu w Warszawie. - Do czego nie chce się w tej chwili publicznie przyznawać, ale to na pewno będzie realizowane, jeżeli oni zwyciężą. My takiej Europy nie chcemy i będziemy zabiegać o to, żeby była inna - powiedział prezes PiS.

Grupiński został zapytany podczas sobotniego marszu "Polska w Europie", co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich. - My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (...) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski - PAP) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem - odparł polityk Platformy.

"Nie chcemy wprowadzenia w Polsce euro"

- Nie chcemy wprowadzania w Polsce euro. Ten eksperyment przyniósł korzyści kilku państwom, głównie Niemcom, ale bardzo wielu państwom przyniósł gospodarczą i społeczną klęskę. W Polsce także przyniósłby taką klęską - mówił Kaczyński.

Jego zdaniem, "jest kwestią polskiej racji stanu, bezpieczeństwa naszej gospodarki i naszych gospodarstw domowych to, by w Polsce była jeszcze przez wiele lat złotówka".

- Chcemy Europy równości, w tym równych dopłat dla polskich rolników, w tym równej jakości towarów dla polskich konsumentów - zaznaczył.

Kaczyński przekonywał, że Zjednoczona Prawica "chce Europy i polski bezpiecznej tzn. takiej gdzie nie będzie kontrolowanej i narzucanej imigracji". "Gdzie nie będzie rządów szariatu w różnych częściach kraju; gdzie będziemy rzeczywistymi gospodarzami w naszej ojczyźnie" - dodał.

"Chcemy Europy wartości, na których była ufundowana"

- Chcemy, by to była Europa tych wartości, na których była ufundowana; a została ufundowana na wartościach, które wyrastają z tego wszystkiego, co stworzyło Europę - a więc przede wszystkim na chrześcijaństwie, prawie rzymskim, filozofii greckiej - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Chcemy Europy wolności we wszystkich dziedzinach, także w internecie; żadnych ACTA 2. Ta wolność jest zagrożona nie tylko w internecie, ona jest dzisiaj nie tyle zagrożona, co nawet można powiedzieć, że zniesiona w wielu krajach europejskich - powiedział prezes PiS. Jak dodał, bywa i tak, że interweniuje już niekiedy prawo karne. - Ale nawet tam, gdzie tak nie jest, mamy do czynienia z radykalnym ograniczeniem wolności na uczelniach wyższych i w innych sferach życia. Tego w Polsce być nie może - ocenił.

Dodał, że jeśli jakieś państwo chce, żeby tak było, "to w porządku, ale tego nie można narzucać". - Byliśmy zawsze krajem wolności i chcemy nim pozostać, nawet jeśli zostaniemy wyspą wolności - powiedział.

"Władza PiS gwarantuje, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie II wojny światowej"

Kaczyński przekonywał podczas konwencji w Krakowie, że PiS jest lepszą formacja niż jego oponenci, bo - jak podkreślał - reprezentuje inne niż oni "wartości programowe"; wskazał w tym kontekście m.in. programy społeczne. - Ale jest także pełna determinacja, jeżeli chodzi odparcie ataków na Polskę, ataków na prawdę o polskiej historii i wreszcie ataków na polski majątek narodowy - podkreślił prezes PiS.

- Są tacy, którzy mówią: uchwalmy ustawę, szanowni państwo, przecież ustawę można zmienić w jeden dzień - mówił.

- Jest jedna gwarancja tego, że Polska nie będzie płaciła za niemieckie zbrodnie II wojny światowej, tą gwarancją jest władza PiS. I to jest nasze stalowe, granitowe przekonanie, że nasza władza nie dopuści do takiej sytuacji, do takiej niesprawiedliwości, do takiego kłamstwa - oświadczył Kaczyński.

"Mamy nowe propozycje dla niepełnosprawnych, kolejny +plus+ do naszej piątki"

- Jest w Polsce ta trudna, tragiczna sprawa niepełnosprawnych. Mamy nowe propozycje, mamy kolejny +plus+ do naszej piątki. Będzie o nim mowa - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Dodał, że taką propozycję przedstawi premier Mateusz Morawiecki.