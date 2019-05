- Nie można obiecać czegoś, co ma się wydarzyć za kilka miesięcy – uważa Hartwich.

W niedzielę podczas spotkania przedwyborczego w Krakowie premier rządu zapowiedział, że "w najbliższych kilku miesiącach chcemy przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 zł".

- Te dwa słowa "najprawdopodobniej" i "za kilka miesięcy" są tu kluczowe. Co to znaczy? Jaką gwarancję da nam Morawiecki, że w październiku będzie nadal rządził? Skoro PiS potrafi tak szybko uchwalać wszelkiego rodzaju ustawy, nawet w nocy, w trybie pilnym, to niech pokaże, że to początek i uchwali to teraz. Do wyborów został tydzień, do naszego protestu trzy dni. Można to zrobić w poniedziałek, wtorek, środę – mówi Hartwich.

Przyznaje, że rząd przede wszystkim powinien przeprosić za to, co działo się w Sejmie w ubiegłym roku. – Niech przeproszą za zasłonięte kotary, zamknięte toalety, okna i niech dadzą teraz te 500 złotych, bo za chwilę trzeba będzie rozmawiać o darmowych pampersach i cewnikach, których nie ma, o dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, które kosztują 6 tysięcy złotych, czy o ubezwłasnowolnieniu, które jest kolejnym skandalem i ma miejsce tylko w Polsce – wylicza Hartwich.

Przypomina, że Morawiecki już kilka miesięcy temu powiedział, że państwo wydało na pomoc społeczną 80 mld złotych. – W ubiegłym roku przez 40 dni rodziny osób niepełnosprawnych błagały o te 500 złotych na życie, oszacowane na 1,6 mld słyszeliśmy, że państwo zbankrutuje, gdy nam to da. Jak to się ma teraz do tej obietnicy, tych 500 złotych? – pyta.

Przyznaje, że miała wiele telefonów od rodzin osób niepełnosprawnych, które są oburzone tą propozycją. – Protest i tak się odbędzie. Jeszcze raz to powtórzę, to policzek wymierzony w nas i nasze dzieci. Nie damy się zwieść tym obietnicom – mówi.