Wicepremier Szydło na wspólnej konferencji prasowej z wicemarszałek Sejmu Beatą Mazurek zachęcały do udziału w wyborach do PE, które odbędą się niedzielę. - Trzeba postawić na ludzi, którzy będą zdecydowanie bronili polskich interesów, polskich spraw w Parlamencie Europejskim – powiedziała Szydło.

- To bardzo ważne wybory, ponieważ będą rozstrzygały o tym, w jakim kierunku będzie rozwijała się w kolejnych latach Unia Europejska, ale też jaka będzie pozycja Polski i w jaki sposób Unia Europejska będzie gwarantowała Europejczykom bezpieczeństwo, rozwój i te wszystkie ważne dla każdego z mieszkańców wspólnoty europejskiej kwestie – dodała wicepremier.

Przypomniała, że Polacy darzą UE ogromnym zaufaniem. - Teraz czas na to, byśmy potwierdzili to nasze wielkie poparcie dla Unii Europejskiej w wyborach – zaznaczyła.

Szydło zachęcała do głosowania na kandydatów PiS, przypomniała, że listę kandydatów PiS woj. lubelskim otwiera posłanka Elżbieta Kruk, a na drugiej pozycji jest wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Szydło powiedziała, że lista PiS to "mocna lista", a kandydaci to "osoby, które nie sprzeniewierzą się polskim sprawom i sprawom Polaków".

Beata Mazurek także zachęcała do głosowania, "aby serce Europy zabiło najmocniej na Lubelszczyźnie" i aby w Polsce podniosła się frekwencja w wyborach do europarlamentu. - Ta frekwencja jest bardzo ważna, szczególnie tu na Lubelszczyźnie. Walczymy o trzy mandaty i tylko od nas, od naszego zaangażowania, od tego czy pójdziemy na te wybory, będzie zależało to, czy Lubelszczyzna uzyska dwa, czy trzy mandaty, więc gorąco o to zabiegamy – powiedziała Mazurek.

Podkreśliła, że listy PiS to listy ludzi sprawdzonych, "którzy z całą pewnością odważnie będą reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim".

- A że jesteśmy Beaty i obydwie startujemy, to powiem tak: głos bez straty jest na Beaty. Prosimy o głos 26 maja – dodała Mazurek.