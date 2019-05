Trwa gaszenie pożaru wokół przyjętej w bezprecedensowym tempie nowelizacji kodeksu karnego. Po tym, jak eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wytknęli ustawodawcy wiele błędów skutkujących uchwaleniem bubla prawnego - o czym pisaliśmy w środę - zareagowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Zbigniew Ziobro tłumaczył, że interpretacja, jakoby zmiany prowadziły do zniesienia karalności jednego z czynów pedofilnych, jest błędna. Choć przekonywał, że doprowadzenie małoletniego poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego nadal byłoby karalne na podstawie przepisówo pomocnictwie, to - aby uciąć spekulacje - przepis zostanie poprawiony.

Minister zapowiedział także wycofanie się ze zmian w art. 212 k.k. dotyczącym zniesławienia, a także naprawienie kuriozalnej pomyłki, która mogła prowadzić do uchylenia karalności przekręcania licznika samochodowego (to nowe przestępstwo, które zacznie być ścigane od soboty). Tutaj również autorzy nowelizacji przekonywali, że nadanie tego samego numeru (306a)

dwóm różnym przepisom wchodzącym w życie jeden po drugim… oznaczałoby tyle, że będą funkcjonować równolegle. Prawnicy nie mają jednak wątpliwości, że taka sytuacja prowadziłaby do bezprecedensowego chaosu.

Ale to nie wszystko. Jak ustaliliśmy, w ustawie ma być naprawionych więcej niedoróbek stanowiących konsekwencję szaleńczego tempa prac w Sejmie, m.in. błąd umożliwiający skazanym na karę 25 lat pozbawienia wolności ubieganie się o warunkowe zwolnienie o 2,5 roku wcześniej niż pod rządami obowiązujących regulacji. Poprawiony będzie także art. 37 k.k., który w wersji przyjętej przez Sejm stanowi, że „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”, kara pozbawienia wolności trwa najdłużej 30 lat. Jak na próżno zwracali uwagę sejmowi legislatorzy, takie sformułowanie oznacza, że limit 30 lat więzienia jest teoretyczny. Zawsze bowiem można by wprowadzić przepis szczególny, który przewidywałby karę np. 50 lat więzienia za jakiś czyn.

Jak przekonuje MS, zmiany nie oznaczają rezygnacji z obranego kursu. Konsekwentnie realizujemy politykę zaostrzenia kodeksu karnego. Polacy tego oczekują – deklaruje wiceminister

Marcin Warchoł. Teraz nad ustawą mają pracować senatorowie.