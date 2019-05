Kosiniak-Kamysz mówił na konferencji prasowej zorganizowanej przy skwerze Władysława Bartoszewskiego w Warszawie, że chciałby, aby Polaków w europarlamencie "reprezentowali najlepsi z najlepszych". - To jest 51 osób, które wybieramy do Brukseli, żeby podejmowały decyzje w imieniu nas wszystkich. dotyczące całej wspólnej Europy - dodał.

- Niewątpliwie w Warszawie na liście Koalicji Europejskiej na pozycji numer 10 jest najlepszy kandydat ze wszystkich list. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Znający kilka języków, chyba 4 albo 5 biegle, jeszcze w kilku się pan doktor Władysław Teofil Bartoszewski jest w stanie porozumieć. To jest ponadprzeciętne w stosunku do innych kandydatów - zauważył Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem Bartoszewski jest jedynym kandydatem konserwatywnym i chadeckim na listach do PE. - To jest kandydat porozumienia, kandydat dialogu, który buduje mosty porozumienia, a nie stawia mury nienawiści. Ja serdecznie chciałbym poprosić o wsparcie. To jest gwarancja jakości w Parlamencie Europejskim, przyzwoitości i kompetencji. Tego nigdy za wiele. Im będzie więcej takich osób, które potrafią też rozmawiać z różnymi środowiskami, łączyć różne środowiska, tym pozycja Polski będzie lepsza - mówił prezes PSL.

Bartoszewski podkreślił, że ostatnie dwa miesiące kampanii były bardzo intensywne. - Dziękuję wszystkim, z którymi mi się udało spotkać i zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do głosowania 26 maja na Koalicję Europejską i w Warszawie do głosowania na kandydata numer 10, czyli mnie, ponieważ postaram się, jeśli zostanę wybrany, wszystkich godnie reprezentować - zadeklarował Bartoszewski.

Dodał, że w czasie kampanii był mu ograniczany dostęp do mediów publicznych. - W związku z tym postanowiłem zwrócić się pisemnie do prezesa Telewizji Polskiej pana Jacka Kurskiego oraz do Rady Etyki Mediów, że niedopuszczanie do mediów publicznych kandydata, który startuje w wyborach, jest naruszaniem prawa, etyki i przyzwoitości - oświadczył Bartoszewski.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.