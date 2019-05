"Kochani piszę do Was – proszę o Państwa głos 26 maja!" - napisała na Twitterze Jadwiga Wiśniewska, fotografując się przy biurku z maszyną do pisania. Internauci wytknęli jej jednak od razu, że w maszynie brakuje papieru. Zaczęli się więc śmiać m.in., że polityk "pisze do analfabetów".

Kochani piszę do Was - proszę o Państwa głos 26 maja! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱👍 pic.twitter.com/cY1ANAmAR9 — Jadwiga Wiśniewska (@j_wisniewska) 21 maja 2019

Sama posłanka skomentowała, że cały papier "poszedł na ulotki".