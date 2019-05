Kaczyński podkreślał, że wybory do Parlamentu Europejskiego są pierwszymi w cyklu wyborczym, po których będą miały miejsce wybory parlamentarne i prezydenckie. W ciągu tego roku, który można liczyć od dzisiejszego dnia, zdecydują się dalsze losy naszego kraju i to kwestia ogromnie istotna - mówił.

Prezes PiS ocenił, że jedną z najistotniejszych kwestii jest stosunek do przyjęcia przez Polskę euro. Nasi przeciwnicy, chociaż oczywiście jak w wielu sprawach, mówią raz jedno, raz drugie, to jednak wielu z nich deklaruje i to na takich forach, gdzie trzeba traktować te deklaracje bardzo poważnie, iż Polska będzie przyjmowała euro. To oznacza straty dla polskiej gospodarki, dla polskiej suwerenności i polskich gospodarstw domowych - dodał Kaczyński.