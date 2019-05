W sobotę w Gdańsku odbędzie się piąty Trójmiejski Marsz Równości, organizowany przez środowisko LGBT pod hasłem "Miłość może tylko łączyć". Udział w nim ma m.in. wziąć prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz oraz żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, kandydatka Koalicji Europejskiej do europarlamentu Magdalena Adamowicz.

Zapytany w TVP o udział Magdaleny Adamowicz w marszu oraz jej zapowiadane wystąpienie, Adam Bielan zauważył, że "gdyby pełniła jakąś funkcję, to mogłaby występować, ale jeżeli nie pełni, a jest kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego i mamy ciszę wyborczą, to może to być uznane za element agitacji wyborczej".

Jego zdaniem, jeśli dojdzie do jej wystąpienia, to "tą sprawą powinna się zająć Państwowa Komisja Wyborcza".